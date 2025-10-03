Luka y Lebron dejan a Lakers, Guadalajara será sede premundialista y más en el Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte al tanto de lo que ocurre en el mundo deportivo sin perder mucho tiempo, llegaste al lugar indicado porque TRIBUNA te presenta la opción ideal. Se trata del Tribuna Top 3 Deportes, un resumen informativo con las tres noticias más interesantes y relevantes que te mantendrán al tanto de las disciplinas y jugadas más importantes, así como de lo que están haciendo tus deportistas favoritos. En el resumen de este viernes 3 de octubre, entérate de qué estrellas de Lakers se perderán la pretemporada.

Así empieza el Tribuna Top 3 Deportes

Guadalajara sera sede de repechaje mundialista

Quedó confirmado que habrá dos juegos de repechaje para el Mundial 2026 en Guadalajara, los cuales se realizarán entre marzo y abril. También se informó que el Estadio BBVA de los Rayados de Monterrey albergará otros partidos de repechaje mundialista.

FIFA aplicaría precios variables en el Mundial

A menos de un año del Mundial 2026, aún no se tienen definidos los precios finales para los partidos, pero podrían variar según la demanda. Resulta que las autoridades de la FIFA han decidido aplicar una tarifa variable para el torneo, que tendrá como sede distintas ciudades de Estados Unidos, Canadá y México.

Luka y Lebron, fuera en el inicio de la pretemporada

Lakers anunció que, en el arranque de la pretemporada en la NBA, no contarán con dos de sus estrellas. Se trata de Lebron James, quien fue baja para el inicio del campamento de entrenamiento por irritación nerviosa en el glúteo, mientras que Luka Doncic no jugará en los primeros partidos por una fatiga.

