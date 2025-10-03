Luto en la Liga MX; exseleccionado brasileño y jugador de las Águilas del América fallece

Ciudad de México.- A menos de que se diera a conocer la sensible muerte de Javier Sánchez Galindo, un jugador que marcó época con el Cruz Azul y el América, se dio a conocer que el conjunto 'azulcrema' perdió a otro jugador que fue un emblema del equipo por varias décadas. El Palmeiras dio a conocer que Antonio dos Santos, exjugador y seleccionado con Brasil, había fallecido a los 58 años de edad.

Eduardo Antonio dos Santos, o como era conocido, 'Edú Manga', nació en Osasco, Brasil, en 1967; luego de un brillante paso en las ligas inferiores, el brasileño debutó en el futbol profesional con el Palmeiras, con quien estuvo por cuatro temporadas, antes de viajar a México y convertirse en un emblema con el América en dos etapas. También disputó en las ligas de Ecuador, Japón, España y Chile antes de regresar a Brasil, donde jugó sus últimos años.

Fue el club con el cual debutó en el balompié profesional, el que se encargó de dar la lamentable noticia; el Palmeiras, mediante sus cuentas oficiales de X, fue el encargado de dar a conocer el deceso del exfutbolista. "Eduardo Antônio dos Santos, el Edu Manga, ídolo de la afición del Palmeiras en los años 1980. Formado en las categorías de base del club, por el cual jugó profesionalmente de 1985 a 1989, el mediocampista marcó 44 goles en 188 partidos con la camiseta verdiblanca. Extendemos nuestras condolencias a la familia y a los amigos de nuestro eterno Edu Manga".

Com profunda tristeza, recebemos a notícia do falecimento, aos 58 anos, de Eduardo Antônio dos Santos, o Edu Manga, ídolo da torcida do Palmeiras nos anos 1980. Formado nas categorias de base do clube, pelo qual atuou profissionalmente de 1985 a 1989, o meia fez 44 gols em 188… pic.twitter.com/K66abICCym — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 3, 2025

Además de convertirse en ícono a niveles de clubes, 'Edú Manga' defendió la camiseta de la Selección Brasileña en varias ocasiones, participando en torneos de renombre como lo fue la Copa América de 1987, además de haber competido en las eliminatorias para la Copa del Mundo de Italia 1990 con la 'scratch du oro'.

El primer jugador en México en posicionarse ante el lamentable fallecimiento fue su excompañero del América, Luis Roberto Álvez Zague, quien en su cuenta de X envió un emotivo mensaje a quien fue su compañero de vestidor. "Noticias que uno nunca quisiera recibirlas y, como consecuencia, comentarlas; genera mucha tristeza y dolor. Hoy se nos adelantó Eduardo Antonio dos Santos, el gran Edu (QEPD). Crack, compañero de muchísimas batallas, ¡¡gran ser humano!! Vuela alto".

Notícias que uno nunca quisiera recibirlas y como consecuencia comentarlas… notícia que genera mucha tristeza y dolor uD83DuDE1E… hoy se nos adelantó Eduardo Antonio dos Santos, el gran Edu (QEPD ) uD83DuDE4FuD83CuDFFB Crack, compañero de muchísimas batallas , gran ser humano !! Vuela alto querido “… — Zague (@LRZague) October 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui