Manny Machado se 'engancha' con periodista luego de la eliminación de los Padres en MLB

Chicago, Estados Unidos.- El polémico jugador estadounidense, Manny Machado, se vio envuelto en una nueva polémica, pues se molestó con un periodista que lo entrevistaba luego de que los San Diego Padres perdieran el juego tres en la serie de comodín, quedando eliminados de la postemporada de MLB. Luego de que el video se hiciera viral en redes sociales, los seguidores cuestionan la actitud que tiene el jugador, pues no es la primera ocasión que tiene un problema de este tipo.

Los San Diego Padres consiguieron su pase a los playoffs en la última semana y, a pesar de ser un equipo que tiene grandes jugadores, tuvieron que disputar la serie de comodín contra los Chicago Cubs. Los tres compromisos fueron caracterizados por el dominio de los lanzadores y en el juego decisivo, Machado no pudo conectar imparable en tres turnos legales, perdiendo la serie y terminando su temporada 2025.

Posterior al juego y mientras se encontraba en el club house, diversos medios ingresaron para entrevistar a los peloteros del conjunto californiano; el periodista Jake Garegnani le preguntó sobre cuál era su evaluación de la temporada con los Padres, lo que encendió los ánimos del pelotero, que visiblemente molesto, dejó de atender a la prensa una vez terminó de responder al cuestionamiento.

Lo que pienso es sobre qué tipo de pregunta es esa, amigo, ¿cómo hago la evaluación de la temporada? Perdimos, ¿cómo crees que evalúo eso? Tú dime, nosotros perdimos, ¿cómo evalúas tú el perder? Jajaja, vamos, amigo, ¿qué es ese tipo de preguntas? Vienes aquí y esperas al final para hacer ese tipo de preguntas, vamos, hombre".

I asked Manny Machado how he would assess the 2025 season. Here is what he said to me. @CBS8 | #FightForTheFaithful #Postseason #Padres pic.twitter.com/es85lKSj99 — Jake Garegnani (@JakeGaregnani) October 3, 2025

Antes de la discusión con el periodista, el tercera base declaró que sentía que la eliminación había sido por culpa suya, pues falló en la octava entrada del juego tres, dejando corredores en posición de anotar. "Pongo esa culpa en mí, debí haberlo hecho mejor con corredor en tercera.

Por último, comentó que el equipo hizo lo mejor que pudo con lo que tenían y espera que en temporada baja, la oficina de los Padres logre traer de vuelta a elementos clave como Ryan O'Hearn. "Eso espero, no hay mejor manera que lo que hicimos este año, reducir la nómina y hacemos lo que hacemos. Espero que traigamos de vuelta a O'Hearn, los chicos que necesitan estar aquí".

"I hope so, there's no better way than what we did this year, cut payroll and we do what we do. Hopefully we bring back O'Hearn, the guys that need to be here."



Manny Machado on confidence the Padres can address their issues in the off-seasonhttps://t.co/eF701wsIB1 — Marty Caswell (@MartyCaswell) October 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui