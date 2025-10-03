Monterrey y Guadalajara serán las sedes elegidas por FIFA para el repechaje del Mundial 2026

Ciudad de México.- Aunado a la gran fiesta que será la Copa del Mundo 2026, México fue elegido por la FIFA para ser la sede del repechaje de cara a la justa mundialista; las ciudades de Monterrey y Guadalajara serán la casa para las selecciones que disputen los últimos cupos disponibles para el Mundial. Aunque aún se está en espera del anuncio oficial por parte de la federación, ya se revelaron las fechas y qué formato será el utilizado.

El primero en adelantar la noticia fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien a través de su cuenta de X informó que el Estadio BBVA de los Rayados de Monterrey había sido elegido para albergar la última fase de clasificación para la Copa del Mundo 2026. Conforme han avanzado los días, se supo que también fue elegido el Estadio Akron, casa de las Chivas del Guadalajara, para ser la segunda sede de esta instancia.

El repechaje constará de dos llaves independientes una de otra; el mejor clasificado dentro del ranking de la Federación Internacional de Futbol Asociación obtendrá un pase directo a la final del repechaje, mientras que los dos equipos siguientes en la clasificación disputarán un encuentro y el que salga ganador se enfrentará en la ronda final a la selección ya ubicada. El equipo que resulte con la victoria obtendrá el boleto directo a la Copa del Mundo 2026.

uD83DuDC49 Participarán seis selecciones: una de Sudamérica (Bolivia uD83CuDDE7uD83CuDDF4), una de África, una de Asia, una de Oceanía (Nueva Caledonia uD83CuDDF3uD83CuDDE8) y dos de Concacaf



Este tipo de formatos fue aprobado por el Consejo FIFA con el fin de mantener una igualdad en la competencia; el repechaje cuenta con la participación de seis selecciones, dos de la Concacaf por ser la federación anfitriona de la Copa del Mundo, una de África (CAF), una de Asia (AFC), una de Oceanía (OFC) y la última es de Sudamérica (Conmebol). Hasta el momento, las únicas dos escuadras que están confirmadas para el repechaje son Nueva Caledonia y Bolivia.

HISTÓRICO: BOLIVIA JUGARÁ EL REPECHAJE PARA EL MUNDIAL 2026 uD83CuDFC6uD83CuDDE7uD83CuDDF4 pic.twitter.com/SLKHGpzvWV — Fodboldworld (@fodboldword) September 10, 2025

Las dos ciudades mexicanas elegidas para albergar el repechaje son dos de las tres sedes de la Copa del Mundo 2026 en tierras aztecas; dicha elección por parte de la FIFA es con fines logísticos, pues les permite tener un ensayo de lo que será la justa mundialista; así pueden probar los inmuebles, así como los protocolos que se estarán implementando en el Mundial.

Fuente: Tribuna del Yaqui