Necaxa de Fernando Gago se hunde, pierde por la mínima ante los Tuzos de Jaime Lozano

Aguascalientes, México.- Desde que comenzó el torneo, el regreso de Fernando Gago a la Liga MX era un gran riesgo, pues el técnico argentino venía de dejar algunos torneos atrás a Chivas por irse a Boca, pero con todo y eso Necaxa apostó por su nuevo proyecto, pero al parecer no está dando resultados, ya que los de Aguascalientes cayeron en casa ante Pachuca.

Los Rayos no jugaron mal, pero jamás pudieron sacudir las redes; en cambio, los Tuzos de Jaime Lozano fueron efectivos, pues la metieron solo una vez para así llevarse los tres puntos en el Estadio Victoria y meterse de lleno en la pelea por los boletos a la fiesta grande.

El único tanto de la noche fue cortesía del exjugador de Tigres Luis Quiñones, a los 34 minutos, en la única jugada que tuvieron los visitantes en la primera mitad. Con el marcador abajo, Necaxa lo intentó, pero no lograron concretar. El 11 de Fernando Gago sí logró generar peligro sobre el arco defendido por Carlos Moreno. Jugaron muy bien por las bandas, generaron volumen y fluidez de juego, pero nunca acertaron, teniendo Cambindo una noche para el olvido ante su propia gente.

¡SE ABRE EL MARCADOR EN AGUASCALIENTES!uD83DuDE0C



Luis Quiñones aprovechó un gran centro de Aceves para solo empujar el esférico y vencer a Unsaín



uD83DuDC49Los Tuzos ponen el primero frente a Necaxa pic.twitter.com/mxPAZzYkVb — Claro Sports (@ClaroSports) October 4, 2025

No concreta

Una de las jugadas claradas llegó al 14, cuando Rosero estrelló un balón en la orquilla cuando pretendía dar un servicio. Luego, a los 19, el nueve de los locales entró al área y disparó cruzado, pero no entró. Fue precisamente Cambindo, quien volvió a aparecer dentro del área al 41, pero otra vez su disparo no llegó al arco.

En la segunda mitad, la puntería de Necaxa no logró ajustarse. Palavecino disparó y Moreno atajó de gran manera al minuto 50, y Cambindo otra vez, ahora un remate de cabeza frente al arco, pero que para su mala fortuna lo remató mal, haciendo suspirar a todo el aficionado que se dio cita. El joven arquero Moreno todavía se dio tiempo de atajar un par de tiros más de los Rayos, para así asegurar la victoria de los de Hidalgo.

¡Atajadón de Carlos Moreno!



Los rayos no bajan los brazos y buscan el empate pero el arquero la saca#MásAcciónMásDiversión #ViernesBotanero@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP



EN VIVO: https://t.co/rNxqJbqxyX pic.twitter.com/q0Kz0VNrlj — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 4, 2025

Con este resultado, Pachuca alcanzó 20 unidades, mientras Necaxa se quedó con nueve unidades y no sale de la parte del fondo de la tabla, por lo que es probable que con este descalabro Fernando Gago tenga sus horas contadas una vez más en el futbol mexicano.

Fuente: Tribuna del Yaqui