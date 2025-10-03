"Nos vamos a matar": Juan Manuel Márquez descarta pelea de exhibición contra Manny Pacquiao

Ciudad de México.- Luego de protagonizar una de las rivalidades más famosas y trascendentes en la historia del boxeo mundial, el pugilista mexicano y excampeón mundial, Juan Manuel Márquez, descartó la idea de sostener un combate de exhibición contra el filipino, Manny Pacquiao, debido a los antecedentes que hay entre ambos. El deportista azteca comentó que en varias ocasiones le han ofrecido dicho combate, pero ha optado por rechazarlo.

Ambos boxeadores protagonizaron cuatro peleas que quedaron marcadas en la historia del deporte, pues paralizaron a todos los aficionados del pugilismo por sus aguerridos combates; la primera pelea finalizó en un polémico empate, motivando a organizar una revancha inmediata. El 'Pac-Man' se impuso en dos peleas consecutivas a Márquez, pero la cuarta edición fue ganada por el boxeador mexicano con un nocaut fulminante.

En una entrevista con el medio Izquierdazo, Juan Manuel aseguró que tiene varias propuestas para realizar el combate contra el filipino, pero las ha rechazado porque considera que dos rounds de exhibición no son suficientes. "Fíjate que me han dicho que quieren hacer una exhibición, pero ¿tú crees que va a ser una exhibición con él? No va a ser una exhibición nunca. ¿Y qué van a ser los rounds a 2 minutos? Nos vamos a matar, mejor así dejarlo".

uD83DuDDE3"SI YO VUELVO Y PELEO CON PACQUIAO, ¿CREES QUE VA A SER UNA EXHIBICIÓN? NOS VAMOS A MATAR"



Juan Manuel Márquez en exclusiva con Izquierdazo dejó la puerta abierta para regresar al ring más temprano que tarde uD83EuDD2FuD83DuDCA3



Han vuelto tantos, que como no va a volver Dinamita... uD83EuDDE8 pic.twitter.com/1GvUgz8XPA — Izquierdazo Boxeo (@IzquierdazoBox) October 3, 2025

La última ocasión que ambos deportistas se vieron las caras dentro de un encordado fue el 8 de diciembre del 2012 en el MGM Grand de Las Vegas, Estados Unidos, con su cuarto compromiso; lleno por las polémicas en sus peleas anteriores, ambos pugilistas subieron al ring con la consigna de noquear a su rival.

Cuando todo parecía inclinarse a favor del filipino, el 'Dinamita', mientras corría el sexto asalto, con una nariz rota y sangrando profusamente, aprovechó las guardias encontradas y le propinó un derechazo que no opuso resistencia para entrar al rostro de Manny, quien en el acto cayó noqueado y tuvo que ser trasladado a un hospital, donde permaneció hospitalizado por un par de días, marcando un antes y un después en su carrera.

#OnThisDay in 2012, Juan Manuel Marquez knocked out Manny Pacquiao uD83EuDD2F pic.twitter.com/ZjwNIxmIs1 — Top Rank Boxing (@trboxing) December 8, 2023

