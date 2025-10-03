Potros Itson buscan mantener su galope triunfal cuando reciban a las Águilas UACH

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de una jornada de descanso, el equipo de los Potros del Itson (2-1) vuelve a la carga en la semana 5 de la temporada 2025 de la Liga Mayor de futbol americano de la Onefa, cuando reciba la visita de las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

El duelo, a disputarse este sábado en el Campo Hundido de la Unidad Náinari, será una buena prueba para la escuadra cajemense que dirige el coach Jorge Aguilar, al enfrentar al equipo que marcha invicto (3-0) y al frente del Grupo Norte de la Conferencia Nacional.

Jorge Aguilar tratará de llevar a su equipo a la victoria

Por su parte y después de iniciar con un tropiezo como visitantes en la jornada inaugural, Potros han hilvanado par de victorias, incluida una en patio ajeno sobre los Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas y la más reciente en casa ante los Cimarrones de la Autónoma de Baja California.

Potros ganaron su reciente duelo ante Cimarrones

Además, la semana de descanso sirvió para que el Itson recuperara fuerzas y a algunos de sus elementos lesionados, por lo que seguramente saldrán con todo en busca de la victoria ante su gente.

Sobre el terreno de juego, destaca el duelo que el sostendrán los dos mariscales de campo de ambas escuadras; por un lado, Iván Enrique Amparo de los equinos sonorenses que se ubica como el tercer mejor pasador de la conferencia con 873 yardas ganadas por aire, producto de 50 pases completos de 82 intentos para siete touchdowns y una sola intercepción.

Iván Amparano marcha con muy buenos números

Mientras que su contraparte, Erick Eduardo López, no solo es el sexto mejor pasador de la conferencia con 533 yardas ganadas y también con una sola intercepción, sino que es el cuarto mejor corredor en yardas ganadas con 213 contra las 321 del líder de la liga.

Por los equinos destacan también los receptores Daniel Leyva y Omar Castro, quienes se ubican entre los primeros diez de la liga, con 280 y 214 yardas recibidas, respectivamente, aportando de paso a los números de Amparano.

Así que la cita es este sábado en el Campo Hundido de la Unidad Náinari, a partir de las 18:00 horas con entrada libre para que todos los aficionados vayan a apoyar a los Potros en busca de escalar posiciones en la tabla general.

Fuente: Tribuna del Yaqui