Raleigh, Skenes y Chapman son reconocidos por su gran temporada en MLB

Nueva York, Estados Unidos.- El receptor ambidiestro de los Seattle Mariners, Cal Raleigh fue reconocido el viernes con el premio al Jugador del Año de Grandes Ligas por Baseball Digest/Inside Edge, superando por poco al toletero de los New York Yankees, Aaron Judge.

Raleigh, quien se convirtió en el séptimo jugador en la historia en conectar 60 jonrones en una temporada, recibió 12 de 24 votos de primer lugar y terminó con 56 puntos en la votación de un panel de escritores y locutores de beisbol que incluyó a varios exjugadores, gerentes y ejecutivos.

Judge se quedó corto, al ser seleccionado primero en ocho boletas, y obtuvo 53 puntos. La superestrella de los Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, obtuvo los otros cuatro votos de primer lugar y quedó en un distante tercer lugar.

El receptor tuvo una temporada histórica

También el as de los Pittsburgh Pirates, Paul Skenes, fue reconocido como el Lanzador del Año por un amplio margen sobre el zurdo de los Detroit Tigers, Tarik Skubal, y el cerrador de los Boston Red Sox, Aroldis Chapman, fue un ganador indiscutible como el Relevista del Año.

Raleigh, además de liderar las Mayores en jonrones, encabezó la Liga Americana con 125 carreras impulsadas mientras bateaba .247 con un OPS de .948 para los Mariners, campeones del Oeste de la Liga Americana.

Durante la presente campaña, Raleigh rompió récords de la MLB de jonrones por un receptor y un bateador ambidiestro, y rompió la marca de Seattle en una sola temporada que anteriormente tenía el jardinero del Salón de la Fama Ken Griffey Jr. El receptor se unió a Alex Rodríguez (1996) como los únicos jugadores de los Mariners en ganar el premio Baseball Digest.

Skenes brilló con luz propia, a pesar de su equipo

Skenes lideró MLB con un promedio de carreras limpias de 1.97 en el 2025 y sus 216 ponches empataron con el venezolano Jesús Luzardo de Filadelfia en el segundo lugar de la Liga Nacional, sólo detrás de Logan Webb de San Francisco (224). Su efectividad de 1.9647 en las primeras 55 aperturas de su carrera en Grandes Ligas es la tercera más bajo desde que la EFE se convirtió en una estadística oficial en ambas ligas en 1913, sólo por detrás del 1.93 de Al Mamaux (1914-16) y el 1.9614 de Dutch Ruether (1917-20).

'El Misil Cubano' fue clave en la campaña de Boston

Chapman empató en el quinto lugar con el boricua Emilio Pagán de Cincinnati en salvamentos en MLB en el 2025 con 34, la mayor cantidad que ha registrado en una temporada desde el 2019 con los Yankees (37). Tuvo éxito en cada una de sus últimas 15 oportunidades de salvamento.

