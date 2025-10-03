Selección Mexicana vs Marruecos; dónde ver EN VIVO la Copa del Mundo sub20 en México

Valparaíso, Chile.- La Selección Mexicana tendrá su tercer compromiso dentro de la Copa del Mundo sub20 de Chile 2025, el cual se convertirá en el partido decisivo para el conjunto 'tricolor', pues necesitan obtener la victoria para acceder a la fase de eliminación directa en la justa mundialista; la escuadra nacional se enfrentará a la Selección de Marruecos, quien marcha como líder en el que fue catalogado como 'El Grupo de la Muerte'.

La Selección Mexicana ha tenido buen desempeño en sus dos primeros partidos, en los cuales ha conseguido competirles de igual a igual a dos escuadras que son consideradas como potencias mundiales del deporte. A pesar de estar considerado como el rival menos peligroso, Marruecos marcha con paso invicto, lo cual lo coloca como el líder del grupo C y es el único que ya tiene asegurada su clasificación para la siguiente ronda.

Los dirigidos por Esteban Arce comenzaron con un par de partidos complicados, aunque en ambos lograron sacar el empate y conseguir dos puntos que los mantienen en la pelea; el primer compromiso para México en el Mundial sub20 fue cuando se enfrentaron a Brasil, partido que concluyó con igualdad en el marcador a dos goles. El 'tricolor' repitió la hazaña contra España, viniendo de atrás en la pizarra y consiguiendo el empate en los últimos minutos.

La Selección de Marruecos comenzó su participación en el certamen contra España, lo que, en el papel, debía ser un partido de trámite para el conjunto ibérico; de manera sorpresiva, los africanos lograron imponerse con marcador de dos goles por cero ante sus rivales. Ante Brasil, salieron adelante por la diferencia mínima y lograron convertirse en el único equipo en el grupo con par de victorias, por lo cual aseguraron su boleto en la próxima instancia.

Selección Mexicana vs. Marruecos de la Copa del Mundo sub-20

Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso, Chile

Fecha: Sábado, 4 de octubre

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TUDN/VIX Premium

Incondicionales, llegamos a Viña del Mar, donde nos enfrentaremos a Marruecos el sábado en busca del pase a la siguiente ronda.#ProyectoSelecciones. uD83DuDC9AuD83EuDD0D?? pic.twitter.com/0PrPLxtouR — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 2, 2025

La estrella de la Selección Mexicana es Gilberto Mora, el joven delantero que se encuentra en la mira de varios clubes importantes en el futbol europeo. Apenas unos días antes de que comenzara la Copa del Mundo, medios especializados de Inglaterra aseguraron que el Manchester United había enviado a un par de visores para seguir de cerca al mexicano, pero conforme avanzan sus buenas actuaciones, se supo que también es buscado por el Real Madrid, el Arsenal y el Manchester City.

Fuente: Tribuna del Yaqui