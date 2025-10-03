Series Divisionales de MLB; así se jugará la siguiente ronda en los playoffs de Grandes Ligas

Ciudad de México.- Con las Series de Comodín ya finalizadas, las llaves de la siguiente ronda en la postemporada de la MLB se encuentran definidas y comenzarán este mismo fin de semana; las Series Divisionales están listas y enfrentarán a los ocho equipos favoritos para alcanzar la gloria y llevarse la próxima edición de la Serie Mundial.

Los juegos de comodín fueron caracterizados, en su mayoría, por los duelos de lanzadores, ya que solo una de las llaves se definió en dos encuentros y con marcadores abultados; los Dodgers fue el único equipo que consiguió pasar en dos encuentros al vencer a los Cincinnati Reds. Tanto los Yankees como los Tigers y los Cubs tuvieron que recurrir al juego definitivo para quedarse con el boleto en el wildcard.

Así se jugarán las Series Divisionales

Liga Nacional

Los Philadelphia Phillies, quienes avanzaron como líderes de toda la liga, se enfrentarán a Los Angeles Dodgers, que consiguieron su acceso a esta ronda luego de haber disputado las series de comodín.

Los Milwaukee Brewers clasificaron de manera directa a las series divisionales y se enfrentarán a los Chicago Cubs, luego de que estos eliminaran a los San Diego Padres.

The @Cubs and @Brewers have NEVER faced off in the #Postseason ... until now!



Two NL Central rivals meet with a spot in the NLCS up for grabs! pic.twitter.com/cbsugOWFP9 — MLB (@MLB) October 3, 2025

Liga Americana

Los Toronto Blue Jays consiguieron clasificar como líderes luego de ganar su último encuentro de temporada regular y se medirán ante los New York Yankees, los cuales lograron clasificar mediante los juegos de wildcard.

The stage is set. #Postseason



See you Saturday. pic.twitter.com/EIRPNNkeiX — Toronto Blue Jays (@BlueJays) October 3, 2025

La última serie divisional de la postemporada de la MLB será entre los Seattle Mariners, quienes lograron la clasificación directa a esta ronda, en contra de los Detroit Tigers.

Set your alarms, call your loved ones, tell anyone who will listen... we have GAME TIMES! #SeizeTheMoment pic.twitter.com/ytgjRc6aiD — Seattle Mariners (@Mariners) October 3, 2025

A diferencia de las series de comodín, que eran a ganar dos de tres encuentros, la serie divisional se aumenta al mejor de cinco partidos; esta ronda comenzará el sábado, 4 de octubre, con los cuatro encuentros y, posterior a eso, la Liga Nacional tendrá una jornada de descanso para intercalar sus compromisos con la Liga Americana. Como máximo, el 11 de octubre, se conocerán los cuatro equipos clasificados que se enfrentarán en la Serie de Campeonato de ambas ligas, de las que saldrán los representantes para la Serie Mundial 2025.

