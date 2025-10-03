Terry Bowens Jr hará su debut en la Liga Arco Mexicana del Pacífico con Naranjeros

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo están apostando por tener una ofensiva de lujo para la temporada entrante de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP); por eso, este viernes 3 de octubre, confirmaron la llegada de un extranjero más, que de paso hará su debut en el beisbol invernal del país.

El nuevo flamante refuerzo de la nación naranja es el primera base y outfielder estadounidense Terry Bowens Jr. (TT Bowens), que se unirá al conjunto de la capital de Sonora, en lugar de Mark Payton, quien no podrá iniciar la edición con el equipo debido a que se recupera de una lesión.

El cañonero de Hermosillo nació el 27 de mayo de 1998 en New London, Connecticut, y comenzó su aventura en el 'Rey de los Deportes' en su paso colegial de la NCAA en Central Connecticut State, donde llegó a la organización de los Baltimore Orioles en 2022.

¡Terry Bowens Jr. es nuevo refuerzo de Naranjeros!



El estadounidense se desempeña como primera base/outfielder y este año tuvo participación en clase Triple A con la organización de Baltimore.



¡Bienvenido, TT!

Bowens viene de tener actividad con el equipo de Norfolk, sucursal Triple-A de los Orioles, registrando hasta el momento en 79 juegos, 16 cuadrangulares y 50 carreras producidas, con un promedio de bateo de .250, denominado además como uno de los más destacados de la franquicia.

Por otra parte, en su paso por sucursales, el pelotero tiene en cinco temporadas un promedio de .238 con 65 jonrones y 240 impulsadas, siendo en 2022 nombrado como uno de los elementos de mayor ascenso en sucursales de Baltimore y siendo llamado además como parte del equipo de estrellas de la organización en ligas menores.

Terry Bowens vivirá su primera experiencia en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, por lo que deberá demostrar por qué es una de las apuestas más sólidas que tiene Juan Gabriel Castro para la ofensiva en esta campaña.

TT Bowens ya se uniformó de Naranja.

Pretemporada

Con todavía Bowens a la espera de hacer su debut, los Naranjeros de Hermosillo cayeron el jueves por la noche ante los Arizona Wildcats de la Universidad de Arizona 16-6, en un juego de pretemporada, que formó parte de la Fiesta Mexicana de Beisbol.

En este duelo, elementos como Wilmer Ríos, Willie Calhoun, Darick Hall, Reivaj García, Edson García y el refuerzo estrella, Harold Ramírez, saltaron al campo en este importante partido de preparación del conjunto 17 veces campeón de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Fuente: Tribuna del Yaqui