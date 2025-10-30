Al alza la audiencia de la Serie Mundial entre los Dodgers y Blue Jays

Los Ángeles, Estados Unidos.- A medida que crecen las emociones dentro de la Serie Mundial 2025 que disputan los Toronto Blue Jays y los Los Angeles Dodgers, también aumenta el interés de los televidentes por ser testigos de esta confrontación.

Así quedó demostrado durante el Juego 4 de la Serie Mundial el martes por la noche, en el que Toronto ganó por 6-2 a los Los Ángeles y que promedió 14.81 millones de espectadores en Fox, Fox Deportes y streaming, según Nielsen.

El duelo entre ambos equipos ha atraído muchos aficionados

Eso lo convirtió en el juego más visto del Clásico de Otoño de este año y el segundo Juego 4 más visto desde 2018. El cuarto encuentro del año pasado entre los Dodgers y los New York Yankees promedió 16.28 millones. Según Fox, la audiencia en los Estados Unidos alcanzó un máximo de 16.7 millones durante las últimas entradas.

Y aunque la Serie Mundial de este año ha levantado gran expectativa, se ve difícil que pueda superar los números del año pasado para la primera Serie Mundial Dodgers-Yankees desde 1981; aunque sí está superando a las de otros años.

Los Dodgers han estado en las dos últimas Series Mundiales

El promedio de 12.16 millones de televidentes en los primeros cuatro juegos está por delante del récord de 9.11 millones para la serie de cinco encuentros entre los Texas Rangers y los Arizona Diamondbacks en 2023 y el promedio de seis juegos de 11.79 millones para los Houston Astros y los Philadelphia Phillies en 2022. El Clásico de Otoño del año pasado tuvo un promedio de 14.98 millones de espectadores estadounidenses en cuatro juegos, el más alto desde 2017.

Se estima que la audiencia promedio combinada en Estados Unidos y Canadá para el juego del martes fue de 21.5 millones, el juego de Serie Mundial más visto al combinar los dos países desde el juego decisivo de la serie de 2019 entre los Washington Nationals y los Houston Astros.

Toronto atrae muchos aficionados en Canadá

Además, a lo largo de los primeros cuatro juegos, la Serie Mundial promedia 19.3 millones de espectadores combinados en los Estados Unidos y Canadá, un aumento del 23 por ciento y el más visto desde 2016 entre Cleveland y los Chicago Cubs. Los juegos de los Blue Jays en Canadá se transmiten en Sportsnet. La red es propiedad de Rogers Communications Inc., la empresa matriz de los Blue Jays.

Se espera que las calificaciones de los juegos 3-5 para Japón sean publicadas por las Grandes Ligas el viernes. El promedio japonés para los dos primeros juegos fue de 10.7 millones.

Fuente: Tribuna del Yaqui