Blue Jays está a 1 victoria del título de MLB, dueño de Dodgers compra a Lakers y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Mantente siempre informado de lo que ocurre con tus deportistas y disciplinas favoritas a través del Tribuna Top 3 Deportes. Este resumen informativo se convertirá en tu favorito, ya que podrás conocer las tres noticias más relevantes sobre el mundo deportivo. En la edición de este jueves 30 de octubre, conoce los detalles sobre el Juego 6 de Serie Mundial, cuando Dodgers visite la casa de los Blue Jays.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Venden a los Lakers en 10 mil millones de dólares

Las autoridades de la NBA autorizaron este jueves la venta de Lakers. El dueño de Los Ángeles Dodgers, Mark Walter, es ahora también dueño del equipo de baloncesto, tras pagar 10 billones de dólares.

La Nascar tendrá campeón este fin de semana

Todo se encuentra listo para el Campeonato de los 4 de la Nascar, que como cada año se realizará en la ciudad de Phoenix, Arizona. Será el próximo domingo 2 de noviembre cuando cuatro pilotos, en representación de los equipos Joe Gibbs Racing y Hendrick Motorsports, se enfrenten a una carrera de 312 vueltas.

En Toronto se definirá al campeón de MLB

Con ventaja de 3 juegos a 2, el equipo Blue Jays buscará completar la hazaña y ganar la Serie Mundial en su propio parque. Será el viernes 31 de octubre cuando se realice el Juego 6 del Clásico de Otoño en la casa de Toronto, donde buscarán vencer al actual campeón de MLB: Los Ángeles Dodgers.

Descubre el Top 3 de los deportes??uD83CuDFC8, presentado por Econollantas. Análisis, jugadas clave y lo más relevante para los aficionados. Lee, comenta y comparte para que más fans se mantengan al día.https://t.co/lpKezNXhDG#TribunaTop3 #Deportes #Econollantas #DeportesMX pic.twitter.com/mkcdvsw0YY — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 31, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui