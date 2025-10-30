Cañeros de Los Mochis evita la barrida en Ciudad Obregón y frena el ascenso de Yaquis

Ciudad Obregón, Sonora.- Nuevamente, Asael Sánchez arruinó la fiesta en Ciudad Obregón y los Cañeros de Los Mochis evitaron la barrida tras superar este jueves 30 de octubre, 3-2 a los Yaquis en un duelo que se definió en entradas extras.

Con este resultado, la nación verde terminó con el arrollador paso de la Tribu de cinco victorias al hilo. A pesar del descalabro, los de Cajeme se mantienen en la parte alta de la tabla con una marca de nueve victorias y cinco derrotas; además, suman dos series ganadas al hilo, ya que anteriormente barrieron a Tucson.

Se estrena

El cero se rompió en la tercera entrada, cortesía del juvenil Braulio Cavero, quien conectó su primer cuadrangular en la Liga Arco Mexicana del Pacífico con un corredor en las almohadillas para poner el 2-0 en ese momento.

Se quitan el cero



Con jonrón de Braulio Cavero, los Yaquis timbran par de carreras en la 5ta entrada.

La noche parecía perfecta para la Tribu, ya que en la lomita de los disparos, Felipe González lució intratable al no permitir carrera ni imparable en seis entradas completas, pero la enorme salida del inicialista fue opacada por el relevo. En la sexta, Rodolfo Amador castigó a Manuel Chávez con imparable remolcador de par de rayitas para así igualar los cartones y mandar todo a entradas extras.

El juego se decidiría en el capítulo once, con el actual verdugo de la Tribu de Cajeme, Asael Sánchez, quien pegó sencillo productor y con esto silenció el Estadio Yaquis. Cabe destacar que fue el propio Asael el que arruinó la jornada inaugural de los de Ciudad Obregón, conectando grand slams en duelos consecutivos. El descalabro cargó para Cristian Alvarado, mientras que Lupe Chávez fue quien se llevó la victoria en territorio sonorense.

Evitan la barrida



Los Cañeros se fueron a entradas extras en Cd. Obregón y consiguen el último juego de la serie.



PG Colten David

PP Cristian Alvarado

SV Lupe Chávez



Presentado por: @arcogasolina #LigaARCO

Lo que se viene

Con este descalabro, Yaquis de Obregón deberá darle rápidamente la página, debido a que este fin de semana chocará ante los Tomateros en Culiacán. Orlando Lara, Odrisamer Despaigne y Vladimir Gutiérrez serán la rotación de Gabe Álvarez en la capital de Sinaloa.

Fuente: Tribuna del Yaqui