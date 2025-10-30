Juan Carlos 'Haper' Gamboa: "En Yaquis estamos comprometidos por el título"

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Obregón han tenido un prometedor arranque de campaña en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) y Juan Carlos Gamboa, quien es el capitán del equipo, confesó que esto se debe al gran compromiso que tienen tanto él como sus compañeros.

Con una marca de nueve victorias y cuatro derrotas, el conjunto de Cajeme comparte la cima de la tabla general del beisbol invernal con los Naranjeros de Hermosillo y viene de ganar dos series consecutivas: ante Tucson y Cañeros de Los Mochis.

"Contento por el buen arranque del equipo. Estamos pasando por buen momento, lo tenemos que aprovechar, hemos jugado como se debe al beisbol, queremos que la gente se dé cuenta de qué está hecho Yaquis, el compromiso es seguir con esa sinergia", declaró para TRIBUNA.

uD83EuDD2FEL CAPI LO HACE DE NUEVOuD83EuDD2F

??El Haper Gamboa se vuela la barda con hombre en base, consigue su segundo de la campaña y pone al frente a los Yaquis en la pizarrauD83DuDD25 #PuroYaquisuD83CuDFF9 pic.twitter.com/AhtNKeD4kt — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) October 24, 2025

Deuda pendiente

El 'Haper' manifestó que desde que llegó a Yaquis en el 2018 su objetivo ha sido levantar la corona, y ahora que es un referente de la tribu, este deseo se mantiene más firme que nunca, debido a que quiere entrar a los libros de historia del club.

"Es mi temporada 15 o 16 de manera consecutiva en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, y siempre me gusta entregarme. Desde que llegué, mi intención ha sido levantar el título; no se ha podido, pero no nos cansaremos de intentarlo, estamos comprometidos al 100 por ciento para conseguir el campeonato", afirmó.

En gran momento

El de Sinaloa viene de quedar campeón en la Liga Mexicana de Beisbol con los Diablos Rojos del México, por lo que espera repetir ese éxito, ahora en invierno con los Yaquis de Ciudad Obregón. "Vengo de ganar un campeonato con Diablos y vengo con la mentalidad de conseguir lo mismo con Yaquis. Es un orgullo portar los colores de este equipo, no es cualquier organización, tenemos la exigencia de ganar", puntualizó Gamboa.

Actualmente, Juan Carlos Gamboa se está recuperando de un malestar físico, pero espera tener actividad en la serie de fin de semana que tendrán los de Sonora ante los Tomateros en Culiacán. El capitán de la tribu hasta este momento batea para .345 de porcentaje, con par de jonrones y seis producidas.

Fuente: Tribuna del Yaqui