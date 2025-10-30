LAMP: Los Águilas de Mexicali anuncian la llegada de un experimentado relevista mexicano

Mexicali, Baja California.- Los Águilas de Mexicali se encuentran peleando el primer lugar de la tabla general de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), junto a los Naranjeros de Hermosillo y los Yaquis de Obregón. Al contar con una de las ofensivas más sólidas del certamen, ahora el conjunto 'emplumando' está apostando por fortalecer el bullpen.

Para darle experiencia y versatilidad a la lomita de los disparos, los cachanillas anunciaron este jueves 30 de octubre la llegada de Tomás Solís, quien ya es un viejo conocido dentro del circuito invernal de México.

El sinaloense con vasta experiencia en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, debido a que ha lanzado para los equipos de Cañeros de Los Mochis, Charros de Jalisco, Venados de Mazatlán y Yaquis de Cd. Obregón, y ahora tendrá una nueva oportunidad.

¡EL NIDO ES UN LUGAR SEGURO!uD83CuDFDF????uD83DuDD25



Les damos unas recomendaciones para que tu experiencia en El Nido de Los Águilas sea de lo mejor.uD83DuDD1DuD83EuDD85#VolandoJuntos#SiempreÁguilas pic.twitter.com/81sOdPItpF — Águilas de Mexicali (@AguilasDeMxli) October 31, 2025

La campaña anterior lanzó para el equipo de su natal Los Mochis con balance de par de victorias a cambio de dos derrotas y efectividad de carreras limpias admitidas de 1.35 en 27 relevos. En su carrera tiene marca de 44 victorias a cambio de 37 derrotas con ERA de 3.53.

Cabe destacar que Tomás Solís entró el año sin pertenecer a una escuadra, por lo que fue tomado de la bolsa de la liga y será activado en el primero de la serie cuando los Águilas de Mexicali reciban a Jaguares de Nayarit, este fin de semana en el Nido.

"Sentimos que Tomás nos va a ayudar mucho; es un pitcher que sabe lanzar en los momentos claves e importantes de los juegos y creo que se adaptará bien al grupo que tenemos", comentó José Amador, gerente deportivo de los Águilas de Mexicali.

Este no es el único movimiento que han realizado los 'Caballeros' en la semana, pues la directiva también anunció hace un par de días la llegada de Estevan Florial, que, a diferencia de Solís, el dominicano sí arribó para incrementar el poderío de la ofensiva canchanilla.

¡FLORIAL ATERRIZA EN NUESTRA CASA, NUESTRO NIDO!uD83CuDFDF????uD83DuDD25



El Dominicano Estevan Florial llega al Club Emplumado, formando parte de los refuerzos para la Temporada 2025-2026 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico.uD83DuDD25uD83EuDD85



Más información en: https://t.co/rQFB9djpeZ#VolandoJuntos… pic.twitter.com/maJQXg0vqv — Águilas de Mexicali (@AguilasDeMxli) October 26, 2025

El nuevo Águila viene de tener actividad en la KBO (Liga de Corea) con el equipo Hanwha Eagles, donde en 65 juegos, bateó 70 imparables y 28 extrabases con 13 estafas en 16 intentos, dejando un promedio de bateo de .271. Mientras que también ostenta experiencia en el invierno, pero en la Liga Dominicana, cuando militó con los Leones del Escogido en las temporadas 2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023.

Fuente: Tribuna del Yaqui