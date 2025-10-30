Los Blue Jays tendrían a Springer de regreso para el Juego 6 de la serie Mundial

Toronto, Canadá.- Después de visitar la ciudad de Los Ángeles para enfrentar a los Dodgers en la Serie Mundial, los Toronto Blue Jays están de regreso en Canadá y con más buenas noticias, después de darse a conocer que el bateador designado George Springer, quien estaba lesionado está cerca de volver a jugar el viernes en el Juego 6 del Clásico de Otoño.

El manager del equipo, John Schneider, dijo que Springer, quien se lesionó los músculos de su lado derecho mientras hacía un swing en el Juego 3, ya estuvo cerca de ver acción en el Juego 5 el miércoles por la noche.

Springer se lesionó haciendo un swing

"Estaba justo en la orilla", dijo Schneider el jueves sobre el estado de Springer para el Juego 5, una victoria de Toronto por 6-1 que le dio a los Blue Jays una ventaja de 3-2 en la serie sobre los Los Ángeles Dodgers. "Creo que probablemente podría haberlo hecho. Realmente estaba haciendo malabarismos con lo que es mejor para él, lo que es mejor para el equipo, no solo para comenzar el juego de inmediato, sino también sobre cómo se desarrollará ese juego".

John Schneider is expecting George Springer to be back in the lineup for the Blue Jays tomorrow. uD83DuDE0A pic.twitter.com/TzGxlYOa3u — theScore (@theScore) October 30, 2025

El toletero de 36 años abandonó inmediatamente el juego después de abanicar el primer lanzamiento en su aparición en el plato en la séptima entrada el lunes por la noche. Springer no participó en el Juego 4 el martes.

Schneider dijo que Springer había "pasado todos los exámenes físicos hasta ahora", lo que lo colocó en posición de jugar el posible decisivo encuentro del viernes en Toronto. "Solo quiero asegurarme de que se sienta cómodo y confiado mañana, y no solo por un turno al bate, sino para entrar y competir y quedarse en un juego", dijo Schneider.

Springer ha sido uno de los pilares de la ofensiva de Toronto

Springer se ejercitó en la jaula de bateo y nuevamente en el campo antes del Juego 5. Parecía estar preparándose para correr como emergente por Bo Bichette en la novena entrada, pero Bichette falló con un rodado.

Springer fue el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial para los Houston Astros en 2017, cuando empató un récord de la Serie al conectar cinco jonrones contra los Dodgers. Los fanáticos de Los Ángeles lo han abucheado en el Dodger Stadium desde que ese título de los Astros se vio empañado por la revelación de su robo ilegal de señas.

Fuente: Tribuna del Yaqui