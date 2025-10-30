Los Nationals nombrarán a Blake Butera, de 33 años como su nuevo manager

Washington, Estados Unidos.- Los Washington Nationals están cerca de lograr un acuerdo con Blake Butera, de 33 años, para nombrarlo como su nuevo manager, según varias personas con conocimiento de la situación.

El portal de ESPN fue uno de los primeros en hacer el anuncio, el cual convertiría a Butera, quien cumplió 33 años el 7 de agosto, en el piloto más joven en las Grandes Ligas desde que Frank Quilici dirigió a los Twins con 33 años y 27 días de edad en 1972. Los Nationals aún no han echo oficial el nombramiento.

Butera tendrá su oportunidad en las Mayores

Washington despidió a Dave Martínez en julio, y Miguel Cairo asumió el cargo de forma interina. Los Nationals han tenido seis temporadas perdedoras consecutivas desde que Martínez los llevó al título de la Serie Mundial de 2019. Los Nacionales tuvieron marca de 66-96 este año. El equipo también despidió al presidente y gerente general Mike Rizzo en julio. Paul Toboni es el nuevo presidente de operaciones de beisbol del equipo.

Butera tiene experiencia sólo en las menores

Butera se desempeñó como director senior de desarrollo de jugadores en la organización de Tampa Bay. Jugó dos temporadas en el sistema de ligas menores de los Rays después de ser reclutado en la ronda 35 procedente de Boston College en 2015. No le tomó mucho tiempo dedicarse a la gestión.

Fue entrenador de banca para Hudson Valley en 2017, luego fue ascendido a manager al año siguiente, convirtiéndose en el capitán más joven en el beisbol de ligas menores a los 25 años. Dirigió a Hudson Valley durante dos temporadas y a Clase A Charleston (2021-22) durante dos más.

Toboni espera darle un nuevo aire al equipo

La experiencia de Butera en el desarrollo de jugadores puede ser aún más intrigante para los Nacionales, que rompieron su núcleo de campeonato al cambiar a Juan Soto, Trea Turner y Max Scherzer y han tratado de reconstruirse en torno a jugadores como el toletero de 23 años James Wood. Pero el proceso ha sido lento.

Toboni es solo un par de años mayor que Butera, y ahora los Nacionales avanzan con esos dos liderando el camino después de un período prolongado bajo Rizzo y Martínez. Sin duda, esperarán que esta nueva pareja pueda llevarlos a alturas similares.

Fuente: Tribuna del Yaqui