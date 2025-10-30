Mexicano Roberto Osuna se corona con los SoftBank Hawks en el beisbol de Japón

Ciudad de México.- El lanzador mexicano Roberto Osuna se proclamó campeón en el beisbol japonés, después de que su equipo los SoftBank Hawks, derrotaran 3-2 a los Hanshin Tigers en 11 peleados capítulos en una vibrante final de la Liga Japonesa de Beisbol Profesional (NPB).

Osuna, originario de Juan José Ríos, Sinaloa, no pudo participar en la serie final con los emplumados, al encontrarse fuera del roster por una lesión; peor aún así logró su primer título en el beisbol nipón.

Para los Hawks, la victoria resultó en la duodécima corona en su historia y el regreso al trono después de haber perdido la serie final la campaña anterior. Con una base de jugadores experimentados y con un sólido pitcheo, el equipo que juega en Fukuoka volvió a demostrar el por qué es una de las franquicias más exitosas del circuito oriental.

El lanzador sinaloense consiguió su primer título

Fue el cierre de una campaña complicada para el exligamayorista mexicano, quien fue presa de las lesiones que incluso lo tuvieron fuera de acción por varias semanas, lo que limitó su participación a sólo 26 encuentros, en los que tuvo marca de 3-1 y una efectividad de 4.15, con ocho salvamentos. Estos números contrastan con sus primeras temporadas en el beisbol japonés, donde incluso llegó a liderar el departamento de rescates.

El manager de los Hawks es lanzado al aire durante los festejos

Esta calidad ya probada sobre el montículo le permitió recibir la confianza de la directiva de los Hawks, que confiaron en él y lo mantuvieron como jugador activo durante toda la postemporada, ya que su presencia en el bullpen aportó profundidad a un cuerpo de relevistas que resultó clave en el campeonato.

Para el ‘Cañoncito’ fue la cuarta campaña en el beisbol japonés, a donde llegó en 2022 tras su paso por las Grandes Ligas, donde destacó como uno de los relevistas mexicanos más exitosos con los Toronto Blue Jays y los Houston Astros.

Con este título, Osuna se une a Luis Alonso Mendoza (2016) y César Vargas (2022) como los únicos peloteros nacidos en México con un anillo de campeón en la pelota japonesa.

Fuente: Tribuna del Yaqui