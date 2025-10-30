Ohtani podría hacer su debut como relevista en MLB en la Serie Mundial

Los Ángeles, Estados Unidos.- Con la urgencia del caso y a sabiendas de que tal vez no haya un mañana, Shohei Ohtani podría lanzar desde el bullpen para los Los Ángeles Dodgers cuando la Serie Mundial regrese a Toronto este fin de semana.

Después de que el actual monarca de Grandes Ligas quedara con la soga al cuello al perder dos de tres encuentros en casa y se colocara abajo 2-3 en la serie al mejor de siete encuentros, esta opción no parece tan descabellada.

El japonés nunca ha lanzado como relevista en MLB

Ohtani nunca ha lanzado como relevista durante su carrera en las Grandes Ligas, aunque hizo un puñado de apariciones de relevo en Japón para los Hokkaido Nippon-Ham Fighters, principalmente como novato en 2013.

De igual manera, la superestrella de dos vías cerró la victoria de Japón en el Clásico Mundial de Beisbol 2023, saliendo del bullpen y ponchando memorablemente a su entonces compañero de equipo de los Los Angeles Angels, Mike Trout, del equipo de Estados Unidos para finalizar el encuentro.

No sería descabellado verlo lanzar desde el bullpen

Dave Roberts, manager de los Dodgers, dijo que aún no había hablado con Ohtani sobre dónde encaja en los planes de pitcheo del equipo para el resto de la serie que se traslada a Canadá.

"Cuando hablas del Juego 6, potencialmente el Juego 7 de la Serie Mundial, todos debemos poner manos a la obra", dijo Roberts el miércoles antes del Juego 5, que eventualmente perdieron. "Si puede ir, si tiene sentido, ciertamente sería una opción". El Juego 6 es el viernes en el Rogers Centre. Si es necesario, el Juego 7 sería el sábado.

No le fue bien en su última salida como abridor

La llamada Regla Ohtani sobre jugadores de dos vías funciona de manera diferente para los abridores que para los relevistas. Cuando Ohtani comience en el montículo y sea reemplazado, puede permanecer en el juego como bateador designado. Pero si comenzara como bateador designado y luego lanzara como relevista, los Dodgers perderían el bateador designado una vez que termine la aparición de Ohtani como lanzador.

Ohtani fue apaleado con cuatro carreras y seis hits en la derrota de los Dodgers por 6-2 el martes por la noche ante los Azulejos, que empataron la Serie al mejor de siete a dos juegos cada uno. Ponchó a seis y caminó a uno en más de seis entradas en su primera apertura en la Serie Mundial.

