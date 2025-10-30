Serbia anuncia a exentrenador de Chivas como nuevo DT para clasificar al Mundial de 2026

Belgrado, Serbia.- A unas semanas de haber sido despedido del Real Oviedo, Veljko Paunovic tiene un nuevo reto deportivo y es que la Federación de Serbia de Futbol lo confirmó como su nuevo director técnico. El entrenador, conocido por su paso en la Liga MX con Chivas y Tigres UANL, dirigirá a la selección de su país que se encuentra buscando su clasificación al Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Paunovic será el responsable de su selección en los dos próximos partidos de la fase de clasificación, en los cuales Serbia se medirá a sus sinodales de Inglaterra y Letonia. Cabe mencionar que, tras perder ante el Levante en la jornada 6 de LaLiga EA Sports 2025-2026, la directiva del Oviedo tomó la decisión de destituirlo del cargo el pasado 9 de octubre, a pesar de que tenía contrato con el equipo asturiano hasta el 30 de junio de 2026.

Actualmente, el combinado serbio se ubica en el tercer lugar del grupo K con 10 puntos, detrás de selecciones como Inglaterra y Albania que registran 18 y 11 unidades, respectivamente. El secretario general de la Federación Serbia, Branko Radujko, destacó que Paunovic aceptó la invitación con el máximo compromiso y deseo de ayudar a la selección nacional, en un momento en el que el sueño mundialista se encuentra latente.

Veljko Paunovic ha demostrado desde el primer día que antepone los intereses de la selección nacional de fútbol a todo lo demás. Su prioridad no fue un contrato ni las condiciones económicas, sino ponerse inmediatamente a disposición de la Federación y hacerse cargo del equipo en un momento tan importante", declaró el directivo.

De igual manera, Radujko aclaró que los resultados de estos próximos dos partidos clasificatorios no van a afectar la situación del director técnico en el largo plazo. Hace diez años, Veljko Paunovic comandó a la Selección de Serbia Sub-20, la cual se coronó en la Copa Mundial de Futbol de la categoría que se llevó a cabo en Nueva Zelanda.

Continuaremos las conversaciones sobre su contrato a largo plazo una vez finalizados estos partidos, independientemente del resultado", agregó.

En su etapa como jugador, el hombre de 48 años defendió los colores del Atlético de Madrid y el Getafe. En cuanto a su aventura en el futbol mexicano, Veljko llevó a Chivas a la final del Clausura 2023 de la Liga MX, aunque cayó frente a Tigres UANL.

