Toluca confirma el tipo de lesión de Alexis Vega y el tiempo que se alejará de las canchas

Toluca, Estado de México.- Las alarmas se encendieron al interior del Deportivo Toluca con la lesión del atacante mexicano, Alexis Vega, quien tuvo que salir de cambio al minuto 65 en el partido que su equipo disputó ante Pachuca en el Estadio Nemesio Diez, en acciones correspondientes a la jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX. Luego de que el jugador se sometiera a las respectivas pruebas médicas, finalmente se reveló el diagnóstico de la magnitud de la lesión.

A través de un comunicado de prensa, el conjunto choricero confirmó que el seleccionado nacional presenta lesión muscular grado II del semitendinoso en el muslo izquierdo. Asimismo, los Diablos Rojos indicaron que se espera que su canterano pueda estar hasta un mes fuera de las canchas mientras lleva a cabo su debida recuperación. Vega se perderá las últimas dos jornadas del Apertura 2025 y se contempla que pueda tener actividad en el inicio de la Liguilla.

Nuestro jugador Alexis Ernesto Vega Rojas presenta lesión muscular grado II del semitendinoso en el muslo izquierdo. De acuerdo con su evolución se reintegrará a la actividad deportiva en un tiempo aproximado de 3 a 4 semanas", confirmó el cuadro escarlata en el comunicado que compartió en redes sociales.

Además de perderse las últimas fechas de la jornada regular de la Liga MX, Alexis Vega tampoco podrá disputar los dos partidos de la doble Fecha FIFA, en los cuales la Selección Mexicana de Futbol se medirá a sus sinodales de Uruguay y Paraguay. Esta es una pésima noticia para Antonio 'El Turco' Mohamed, actual director técnico de Toluca, ya que su equipo recargó gran parte de arsenal ofensivo en la figura del habilidoso atacante.

Junto con Armando 'La Hormiga' González, Alexis Vega es el mexicano que mayor número de contribuciones al ataque registra en el presente Apertura 2025. Actualmente, Vega suma cuatro goles y nueve asistencias de gol, convirtiéndose así en una de las figuras destacadas del actual campeón del futbol mexicano, junto a João Paulo Días Fernandes, mejor conocido como Paulinho, quien contabiliza un total de once anotaciones y dos asistencias.

Fuente: Tribuna del Yaqui