Tomateros de Culiacán remonta y se lleva el Clásico de la LAMP en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Un error en el fildeo de Harold Ramírez inició la pesadilla para Naranjeros de Hermosillo, que dejó escapar una ventaja de 5-0 y terminó cediendo el juego 3 en un juego de 23 imparabales y 17 carreras.

Hermosillo había golpeado desde la primera con pasaportes a José Cardona y Jasson Atondo, un doble productor de Ramírez, un rodado de Willie Calhoun que empujó dos y doblete de Reivaj García, coronado por línea de Agustín Murillo para el 5-0.

Culiacán reaccionó en la tercera con el error de Ramírez que permitió embasarse a Brady Whalen, seguido por sencillo de Luis Verdugo. Un fly de Idelfonso Ruiz adelantó a ambos y JP Martínez produjo la primera. Ramón Ríos recibió base por bolas y Jon Singleton conectó un doblete que impulsó dos para el 5-3.

uD835uDC0DuD835uDC0EuD835uDC12 uD835uDC10uD835uDC14uD835uDC04uD835uDC03uD835uDC00uD835uDC0CuD835uDC0EuD835uDC12 uD835uDC02uD835uDC0EuD835uDC0D uD835uDC0BuD835uDC00 uD835uDC12uD835uDC04uD835uDC11uD835uDC08uD835uDC04 uD83DuDE1DuD83CuDF45uD83DuDE4CuD83CuDFFB



Victoria para Tomateros y la serie se pinta de Guinda. uD83EuDD29uD83DuDD25 uD83DuDE4CuD83CuDFFB



Presentado por: Ariel pic.twitter.com/Kv4MS3REj4 — Tomateros de Culiacán (@clubtomateros) October 31, 2025

La voltereta llegó en la quinta, cuando Orlando Martínez conectó línea al derecho con bases llenas para empatar y Fernando Villegas dio doble por el central para el 8-5. Hermosillo apretó con un fly de Darick Hall y una línea de Reivaj García en la sexta, y en la séptima igualó 8-8 con doble de terreno de Calhoun y fly de sacrificio de Edson García en el que anotó Calhoun.

Tomateros recuperó la ventaja definitiva en la octava con infield hit de Villegas, toque de Whalen y triple de Verdugo para el 9-8. En la novena, Anthony Gose controló el cierre pese a que Naranjeros colocó la del empate en tercera. Brian McKenna (2-0) obtuvo la victoria, Tyler Myrick (0-1) cargó con la derrota y Gose logró su tercer salvamento de la temporada.

Aún con la derrota, Hermosillo mantiene la primera posición en el standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, con récord de 9-5, con dominio sobre Yaquis de Obregón que presenta récord idéntico. Tomateros mejoró a 8-6, manteniéndose en el quinto sitio al momento.

Naranjeros viajará a Jalisco para enfrentar a Charros en la serie de fin de semana y Tomateros regresa a Culiacán para recibir a Yaquis de Obregón.

Fuente: Tribuna del Yaqui