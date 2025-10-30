Tomateros de Culiacán remonta y se lleva el Clásico de la LAMP en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Un error en el fildeo de Harold Ramírez inició la pesadilla para Naranjeros de Hermosillo, que dejó escapar una ventaja de 5-0 y terminó cediendo el juego 3 en un juego de 23 imparabales y 17 carreras.
Hermosillo había golpeado desde la primera con pasaportes a José Cardona y Jasson Atondo, un doble productor de Ramírez, un rodado de Willie Calhoun que empujó dos y doblete de Reivaj García, coronado por línea de Agustín Murillo para el 5-0.
Culiacán reaccionó en la tercera con el error de Ramírez que permitió embasarse a Brady Whalen, seguido por sencillo de Luis Verdugo. Un fly de Idelfonso Ruiz adelantó a ambos y JP Martínez produjo la primera. Ramón Ríos recibió base por bolas y Jon Singleton conectó un doblete que impulsó dos para el 5-3.
La voltereta llegó en la quinta, cuando Orlando Martínez conectó línea al derecho con bases llenas para empatar y Fernando Villegas dio doble por el central para el 8-5. Hermosillo apretó con un fly de Darick Hall y una línea de Reivaj García en la sexta, y en la séptima igualó 8-8 con doble de terreno de Calhoun y fly de sacrificio de Edson García en el que anotó Calhoun.
Tomateros recuperó la ventaja definitiva en la octava con infield hit de Villegas, toque de Whalen y triple de Verdugo para el 9-8. En la novena, Anthony Gose controló el cierre pese a que Naranjeros colocó la del empate en tercera. Brian McKenna (2-0) obtuvo la victoria, Tyler Myrick (0-1) cargó con la derrota y Gose logró su tercer salvamento de la temporada.
Aún con la derrota, Hermosillo mantiene la primera posición en el standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, con récord de 9-5, con dominio sobre Yaquis de Obregón que presenta récord idéntico. Tomateros mejoró a 8-6, manteniéndose en el quinto sitio al momento.
Naranjeros viajará a Jalisco para enfrentar a Charros en la serie de fin de semana y Tomateros regresa a Culiacán para recibir a Yaquis de Obregón.
Fuente: Tribuna del Yaqui