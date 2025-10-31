Aaron Ramsey habría abandonado Pumas; problemas personales y lesiones lo alejan de la Liga MX

Ciudad de México.- Con solo dos jornadas para que finalice el Apertura 2025, varias fuentes han indicado que el galés, Aaron Ramsey, habría dejado a los Pumas, luego de diversas lesiones que lo mantuvieron alejado de las canchas por varias semanas. Aunado a eso, el detonante habría sido un problema personal, pues en redes sociales informó que había perdido a su preciada mascota y ofrecía una fuerte suma de dinero para recuperarla.

Hace una semana, se anunció que el jugador había sufrido una grave lesión muscular y que el tiempo que pasaría alejado de las canchas sería conforme avanzara su lesión. Luego de su tardío debut en el actual torneo del balompié mexicano, Ramsey presentó una molestia que hizo perderse la jornada 12, al igual que la convocatoria con la Selección de Gales en la fecha FIFA de octubre.

Según indicaron fuentes cercanas a Pumas, el jugador había tomado la decisión desde el momento de presentar la nueva lesión y solo se esperó regresar a la Cantera para hacerle saber su decisión a la directiva universitaria. El galés habría cerrado su paso por el balompié mexicano con más penas que glorias, pues solo participó en seis encuentros, en los cuales pudo marcar un gol, sin poder dar asistencia y solo 235 minutos en cancha.

uD83DuDEA8uD83CuDFF4uDB40uDC67uDB40uDC62uDB40uDC77uDB40uDC6CuDB40uDC73uDB40uDC7F PRIMER GOL DE AARON RAMSEY EN MEXICO PARA LA VICTORIA DE PUMAS! uD83EuDD2FuD83CuDDF2uD83CuDDFD



pic.twitter.com/s2W6N0tUvu — All Fútbol MX uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@AllFutbolMX) September 1, 2025

Su casi nula actividad se debió a que pudo debutar hasta la jornada 6 del Apertura 2025, debido a que arrastraba una fuerte lesión al momento de firmar con Pumas. Ramsey arribó a México desde el inicio del torneo para completar su proceso de recuperación, ya que arrastraba una rotura de los isquiotibiales, por lo que visitó el quirófano en mayo.

A inicios de septiembre, el jugador realizó un viaje para disputar un par de partidos internacionales, por lo que dejó a su perrita en México, aunque luego de su regreso, Aaron comunicó que se había extraviado y comenzó a buscarla por todos los medios. Esto mantuvo en desconcierto al jugador por el resto de los días con Pumas, llegando a ofrecer más de 350 mil pesos para quien diera indicios de su paradero.

Si tienes alguna novedad sobre nuestra Halo, no dudes en contactarnos. Habrá una GRAN RECOMPENSA por encontrarla. Todos estamos rezando para que esté bien y pueda volver pronto con nosotros uD83DuDE4FuD83CuDFFC



Any news about our Halo please contact us. BIG REWARD for finding her. we are all… pic.twitter.com/hEhJOxdd5r — Aaron Ramsey (@aaronramsey) October 17, 2025

Aún no hay un comunicado oficial por parte de Pumas, aunque fuentes cercanas a ESPN aseguraron que el galés no se habría reintegrado al equipo desde inicios de mes, por lo que se especula que en un par de horas, Pumas haga el anuncio, poniendo fin a uno de los fichajes más renombrados en el futbol mexicano.

uD83DuDEA8uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDFF4uDB40uDC67uDB40uDC62uDB40uDC77uDB40uDC6CuDB40uDC73uDB40uDC7F Aaron Ramsey terminates his contract at Pumas in Mexico and leaves the club with immediate effect.



Ramsey, available again as free agent. pic.twitter.com/uA0p0kA9Fc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui