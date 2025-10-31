Alexis Vega reaparece tras lesión; trabaja en su recuperación para volver al Toluca en la Liguilla

Toluca, Estado de México.- El delantero y capitán de los Diablos del Toluca, Alexis Vega, reapareció en redes tras su fuerte lesión en la jornada 15 del Apertura 2025; el también seleccionado nacional quedó fuera por el resto del torneo y su participación en la Liguilla se puso en duda. Vega se encuentra trabajando en su rehabilitación para intentar reincorporarse al equipo antes de lo esperado, ya que el tiempo estimado para su regreso a las canchas es de varias semanas.

Alexis se lesionó en el duelo entre el Toluca y Pachuca; Vega se encontraba disputando un balón y, sin tener contacto con algún rival, se dejó caer al césped con un evidente dolor en la corva de la pierna izquierda. Luego de que finalizó el partido, el entrenador de los Diablos, Antonio Mohamed, declaró que el jugador presentó un problema en la rodilla desde una jornada antes y luego de jugar con molestias, terminó con un problema muscular mayor.

Mediante sus historias de Instagram, el futbolista reapareció en el ojo público, luego de haber salido en camilla durante el duelo contra los 'Tuzos'. Vega publicó una serie de videos, en los cuales se le veía sometiéndose a diversos masajes para ayudar con su problema muscular; también se le observó realizando ejercicios de rehabilitación, para tratar de regresar lo antes posible con el equipo.

Alexis Vega ya trabaja para volver más fuerte para la liguilla.



Cuando podría simplemente descansar un mes sin hacer nada, aprovecho para ponerme aún más en forma.



ESE SI ES COMPROMISO DEL MEJOR JUGADOR DE LA LIGA MXuD83DuDC10uD83CuDDF2uD83CuDDFD



VENGA CAPI POR LA 12#TolucaFC #DiablosTwitteros pic.twitter.com/zntmjqNUQh — Lu11s (@LuisdonaldoRom7) October 30, 2025

A pesar de que habían pasado varios días desde su lesión, apenas hasta la tarde del 29 de octubre, el Toluca emitió un reporte médico oficial; según lo publicado por el equipo, la lesión que presenta Vega es de grado II y su tiempo de recuperación será entre tres y cuatro semanas. "Nuestro jugador, Alexis Vega Rojas, presenta una lesión muscular grado II del semitendinoso en el muslo izquierdo".

Las buenas noticias para el Toluca son que ya tiene su boleto asegurado para los cuartos de final de la Liguilla, por lo que no resentirá del todo la ausencia de uno de sus jugadores clave. De igual manera, luego de que se finalice la última jornada del Apertura 2025, se parará la liga por una semana, debido a la fecha FIFA de noviembre.

Por si fuese poco, luego de que se regrese del parón por los partidos internacionales, se disputará el play-in, por lo que restan al menos cuatro fines de semana para que el Toluca dispute sus primeros duelos de eliminación directa, por lo que las esperanzas de poder contar con Alexis Vega para esos compromisos siguen vigentes.

