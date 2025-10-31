Bulls se imponen a los Knicks y están 5-0, su mejor comienzo en 29 años

Chicago, Estados Unidos.- Josh Giddey se quedó cerca de conseguir un 'triple-doble', al anotar 32 puntos, capturar 10 rebotes y repartir nueve asistencias, para que Chicago Bulls derrotaran el viernes 135-125 a los New York Knicks para mantenerse invictos y tener su mejor comienzo en casi tres décadas; de paso le dieron al entrenador Billy Donovan su victoria número 200.

Nikola Vucevic agregó 26 puntos y Ayo Dosunmu salió de la banca para anotar 22 puntos con nueve asistencias para los Bulls, que mejoraron a 5-0 y han tenido su mejor comienzo desde la temporada 1996-97 cuando abrieron 12-0 y ganaron el Campeonato de la NBA.

Josh Giddey: 32 pts, 10 reb, 9 ast

Nikola Vucevic: 26 pts, 7 reb

Ayo Dosunmu: 22 pts, 4 reb, 9 ast

Matas Buzelis: 13 pts, 1 stl, 1 blk

Kevin Huerter: 12 pts, 6 reb, 2 ast, 2 stl

Patrick Williams: 9 pts, 3 ast

Nueva York intentó una rebelión en la segunda mitad, impulsados por Jalen Brunson quien finalizó con 29 puntos y OG Anunoby agregó 26. Los Knicks redujeron la ventaja de Chicago a dos puntos a mediados del último cuarto después de ir perdiendo por 22 al final del segundo cuarto.

Giddey fue una pesadilla para los Knicks

Karl-Anthony Towns agregó 22 puntos y 10 rebotes a pesar de jugar con una distensión en el cuádriceps derecho y aterrizar con fuerza en la cadera en el tercer cuarto. Mikal Bridges anotó 23 puntos en el primer partido de la fase de grupos de la Copa NBA para ambos equipos.

Towns finalizó con un 'doble-doble' ante los Bulls

Ambos equipos dependieron en gran medida de los triples, con Chicago acertando 17 de 37 y Nueva York convirtiendo 18 de 45. Los Bulls superaron a los Knicks en general desde el suelo, 53.6 por ciento a 49.5 por ciento.

Los Bulls abrieron una ventaja de 72-53 en la mitad, penetrando con jugadas de pase nítidas. Los Knicks tuvieron una racha de 23-9 para comenzar el tercer cuarto y se acercaron a 115-113 con un triple de Anunoby con 5:43 por jugar en el último cuarto antes de que Vucevic y Giddey conectaran posesiones clave para congelarlo.

Mitchell Robinson regresó a la alineación titular de los Knicks después de perderse los primeros cuatro juegos de Nueva York por una lesión en el tobillo izquierdo y tuvo 11 rebotes. Guerschon Yabusele regresó después de perderse un juego con un esguince en la rodilla izquierda.

Fuente: Tribuna del Yaqui