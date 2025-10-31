El Barcelona regresa a casa; vuelven al Camp Nou por primera ocasión desde el 2023

Ciudad de México.- Tras varios meses de lucha para que se le otorgaran los permisos, el Barcelona regresará al Camp Nou en los próximos días; el club anunció que tendrán un entrenamiento a puertas abiertas, previo al duelo de la jornada 12 de LaLiga contra el Celta de Vigo. La última ocasión que el equipo catalán había usado su recinto fue en mayo del 2023, antes del cierre temporal del Camp Nou para comenzar su proceso de remodelación.

Desde hace varias semanas, se supo que el Barcelona comenzó a tramitar el permiso correspondiente con las autoridades locales para poder hacer uso del Camp Nou, a pesar de que la mayor parte de las gradas siguen en obra. Luego de varios rechazos en el proceso, el 17 de octubre se informó que el Barça tenía autorización para regresar al estadio, aunque sería con aforo reducido, hasta que se terminen las obras.

Luego de haber finalizado la semana del Clásico Español, donde terminaron cayendo con el Real Madrid, el Barcelona anunció que sostendrán una práctica a puertas abiertas en su mítico estadio; mediante un comunicado en sus redes sociales, el equipo anunció que el viernes, 7 de octubre, sostendrán su primera actividad deportiva en el Camp Nou desde hace más de dos años.

First team returns to the Spotify Camp Nou for an open training session.



uD83DuDD17 All the details: https://t.co/gyTvv9W263 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 31, 2025

Dicho entrenamiento servirá para poner en práctica los protocolos técnicos y operativos, además de revisar los protocolos de seguridad, antes de recibir una cantidad mayor de aficionados. Se habilitarán las zonas de tribuna y gol sur, que fueron avaladas en la licencia de primera ocupación, por parte del Ayuntamiento de Barcelona.

El equipo pondrá en venta las entradas para dicha práctica durante la mañana del 1 de noviembre, con un costo de 5 euros para los socios y 10 euros para el público general. Lo recaudado en las entradas se donará al proyecto Pulseras Blaugranas, el cual se encarga de mejorar el bienestar emocional de los niños y adolescentes hospitalizados.

? Members can now purchase their tickets for the open training session at the Spotify Camp Nou, with a special price of €5.



?? All proceeds will go entirely to the Polseres Blaugranes project, promoted by the @FundacioFCB https://t.co/HylU6LOuEU — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 31, 2025

A pesar de que el Barcelona tiene la autorización para poder tener juegos oficiales en el Camp Nou, el equipo se mostró claro en su postura, pues no volverán al recinto hasta que se reciba la autorización de Fase 1B, la cual le permitirá recibir hasta 45 mil espectadores.

