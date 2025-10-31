El campeón se niega a morir; habrá Juego 7 entre Dodgers y Blue Jays en la Serie Mundial

Toronto, Canadá.- El campeón se niega a morir; al contrario, el sueño por el bicampeonato sigue vivo, ya que este viernes 31 de octubre, Los Ángeles Dodgers superaron 3-1 a Blue Jays en Toronto y obligaron a un séptimo y decisivo en la gran final del Clásico de Otoño.

Otra sólida salida de Yoshinobu Yamamoto y el despertar de Mookie Betts comandaron el resultado de los de Dave Roberts en un Rogers Centre SkyDome a reventar, que tuvo que guardar los juegos artificiales y las camisetas de campeón.

El cero se rompió en la tercera entrada, cuando Will Smith castigó a Kevin Gausman con batazo remolcador al jardinero izquierdo que mandó a Tommy Edman a tierra prometida. Posteriormente, Mookie Betts, quien se encontraba en mala racha, conectó un sencillo productor de dos más, para así poner la pizarra 3-0.

WHAT AN ENDING



DODGERS FORCE A GAME 7 uD83EuDD2F pic.twitter.com/hTrJIvj82S — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) November 1, 2025

Mientras que en la lomita de los disparos, Yamamoto, aunque no estuvo tan preciso como en su anterior salida, volvió a apagar la ofensiva de los locales. En seis entradas completas, el nipón solamente permitió una carrera, cortesía de un sencillo en la tercera entrada de George Springer, quien volvió a la titularidad.

Pero si algo le faltaba al choque era dramatismo y justamente llegó al final; en la novena entrada, con un out y corredores en segunda y tercera base, Andrés Gimenez pegó una línea al jardín izquierdo ante Tyler Glasnow, quien ingresó al juego a relevar a Roki Sasaki, pero Kiké Hernández corrió para atrapar la pelota de out y rápidamente tiró a Miguel Rojas para completar una doble matanza para acabar el juego.

Kiké Hernández, forever an October legend uD83DuDC10

pic.twitter.com/8DZ12u4MH3 — Dodgers Nation (@DodgersNation) November 1, 2025

Para el duelo decisivo, Max Scherzer será el encargado de poner a soñar a la afición de Blue Jays. Cabe destacar que el futuro Salón de la Fama, también abrió el último Juego 7 de la Serie Mundial, donde no obtuvo decisión cuando Washington ganó el título de 2019 contra Houston Astros.

Con el nombramiento de Scherzer, este, se convertirá en el cuarto pitcher en abrir múltiples Juegos 7 de la Serie Mundial, después de Bob Gibson (1964, '67, '68), Lew Burdette y Don Larsen (ambos en 1957 y '58). Y aunque todavía no es oficial, lo más probable es que los monarcas apuesten por Shohei Ohtani, para el compromiso de este sábado.

Fuente: Tribuna del Yaqui