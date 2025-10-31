Está de vuelta; Jayden Daniels será titular para Commanders ante Seahawks

Virginia, Estados Unidos.- Jayden Daniels volverá a la alineación de los Washington el domingo, después de que el mariscal de campo se perdiera su tercer partido de la temporada el lunes por la noche cuando los Commanders cayeron 28-7 ante los Kansas City Chiefs. Washington cayó a 3-5 con su tercera derrota consecutiva.

Dan Quinn, entrenador del equipo fue quien dio a conocer la noticia, tras observar que Daniels hizo su trabajo de rehabilitación con el personal de entrenamiento y practicó en su totalidad esta semana, incluida una sesión de viento el viernes. Eso fue suficiente para que Quinn se comprometiera con el mariscal de campo de doble amenaza. "Jayden regresará y todos estamos emocionados por eso", dijo Quinn.

Washington, que ha sido presa de las lesiones durante toda la temporada, ya descartó al receptor abierto Terry McLaurin (cuádriceps) para el partido crítico del domingo contra los Seahawks (5-2), que comparten el primer lugar en la NFC Oeste con Los Angeles Rams.

La campaña previa, Daniels llevó a Washington a un sorprendente récord de temporada regular de 12-5 y la primera aparición de la franquicia en el juego de campeonato de la NFC desde 1991, lo que le valió ser reconocido como el Novato Ofensivo del Año de la NFL de AP.

Daniels se perdió varios encuentros por lesión

Esta temporada, Washington abrió con tres victorias en sus primeros cinco juegos, pero se ha visto frenado por lesiones desde entonces. En los cinco encuentros en los que ha visto acción este curso, Daniels ha lanzado para 1,031 yardas y ocho pases de touchdown con una intercepción, aunque su porcentaje de pases completos ha caído al 61 por ciento después de terminar con un 69 por ciento la temporada pasada.

Los Commanders tienen marca de 1-2 sin Daniels, quien estuvo fuera de juego la tercera y cuarta semana de la temporada por una lesión en la rodilla. Washington ha perdido cuatro de cinco juegos sin McLaurin, un All-Pro del segundo equipo de 2024.

Fuente: Tribuna del Yaqui