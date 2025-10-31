Esto cuesta asistir a la Serie Mundial, Aaron Rodgers vende su casa y más en el Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de tus deportistas y disciplinas favoritas antes de desconectarte para disfrutar del fin de semana, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo conocerás los acontecimientos que están marcando la pauta en la agenda deportiva. En la edición de hoy viernes 31 de octubre, conoce cuánto vale el boleto más barato para asistir a la Serie Mundial entre Los Ángeles Dodgers y Toronto Blue Jays.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Barcelona rifa boletos para partido de la Champions

Casi mil 400 boletos rifará el Barcelona FC entre sus fanáticos para que los acompañen en un partido correspondiente a la quinta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, que jugarán contra el Chelsea.

Aaron Rodgers pone en venta su casa

Aaron Rodgers puso en venta su casa y quiere que el comprador sea un jugador de los Packers. El quarterback de los Steelers está vendiendo su vivienda ubicada en Green Bay.

Todos quieren asistir a la Serie Mundial de MLB

La noche de este viernes, la Serie Mundial volverá al estadio Rogers Centre en Toronto, para el Juego 6 entre Los Ángeles Dodgers y Blue Jays Toronto. El boleto más barato sintonizar este partido se encuentra en más de mil dólares, es decir, unos 18 mil pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui