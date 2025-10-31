FIA deslinda de responsabilidades a Liam Lawson por incidente en el GP de la Ciudad de México

Ciudad de México.- En contra de lo que se dio a conocer a inicios de semana, la FIA emitió un comunicado en el que se aclara que Liam Lawson no tiene responsabilidad alguna en el incidente suscitado durante el Gran Premio de la Ciudad de México. El organismo rector del automovilismo comentó que sigue en curso con la investigación para aclarar lo ocurrido y así evitar futuros problemas más graves.

El accidente ocurrió en los primeros giros del Gran Premio; luego de la arrancada, varios monoplazas tuvieron un contacto al llegar a la primera curva, por lo que fue desplegada la bandera doble amarilla para poder retirar los restos. Mientras un par de comisarios limpiaban la pista en el Complejo Moisés Solana, el conductor de los Racing Bulls estuvo a punto de arrollar a ambos voluntarios, por lo que se quejó de manera efusiva en la radio del equipo.

uD83DuDEA8 Dos comisarios cruzaron la pista muy cerca de Liam Lawson en el Gran Premio de México uD83CuDDF2uD83CuDDFD #MexicoGP #F1



pic.twitter.com/5zXif4aPoU — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) October 26, 2025

El lunes 27 de octubre, solo un día después de que finalizaron las acciones en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la Organización Mexicana de Automovilismo aclaró que el neozelandés había hecho caso omiso a las instrucciones de pista, pues no cambió de trayectoria ni redujo la velocidad. De igual manera, se sugirió que pudo visualizar a los comisarios desde metros antes, aunque decidió girar de último momento para evitarlos.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) afirmó que están trabajando para que no se repita una situación así, pero que Lawson acató de manera correcta las órdenes que se le dieron. "Tras analizar la telemetría del incidente, podemos confirmar que Liam Lawson redujo la velocidad adecuadamente y reaccionó correctamente a las banderas amarillas dobles que se mostraban en la zona".

El piloto pasó significativamente más lento que la velocidad de carrera en la primera curva. Él no tiene la culpa en este incidente".

uD83DuDDE3? Lawson "slowed appropriately and reacted correctly to the double yellow flags displayed in the area."



The FIA's response after Liam Lawson was criticised by the Mexican motorsport authority for the marshal near-miss in Mexico: pic.twitter.com/dCOMORceRJ — The Race (@wearetherace) October 31, 2025

También, el organismo internacional aseguró que el análisis completo tardará unos días más en salir, pues se están analizando todos los factores que se tuvieron que tener en cuenta, con el fin de identificar las áreas de mejora para las siguientes ediciones. Por último, la FIA agradeció a los comisarios, pues el trabajo que hacen es de manera voluntaria y son una pieza clave para que los GP se celebren de la mejor manera posible.

