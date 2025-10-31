Gana Corey Hiem en final dramática en la Nascar Craftsman Truck Series 2025

Arizona, Estados Unidos.- En el primer día de actividades en el Nascar Championship Weekend, que se realiza en Phoenix, Corey Heim conquistó el título de la temporada en pick ups al encabezar más de 100 de las 161 (por overtime) vueltas pactadas al óvalo de una milla del Phoenix Raceway.



Aunque no inició en la pole position, le costó cerca de 20 vueltas tomar la cabeza de la prueba que incluyó a 34 pilotos, pero de los que sólo cuatro, aspiraban al título del 2025. Y fue, precisamente, el ganador de la prueba el mejor de ese cuarteto, quien se llevó los honores no solo de la última carrera, sino de la temporada al anochecer en el Valle del Sol.

#Deportes | Bubba Wallace convive con sus fans en Phoenix, previo a la carrera del próximo domingo uD83CuDFC1uD83CuDFCE? pic.twitter.com/cidv3lsJXl — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 31, 2025

Detrás del ganador de la prueba y del año llegó Ty Mjeski a bordo de su camioneta número 98, e inmediatamente después otro de los contendientes, Kaden Honeycutt, en el auto 52, en tanto que con el 18, Tyler Ankrum llegó más atrás en la posición 14 ya sin posibilidades de pelear por el título de la temporada.

Un accidente en el overtime obligó a los pilotos que llegaron al final de la carrera a dar diez vueltas más de lo programado, así como un descanso de cerca de 20 minutos en lo que se limpiaba el combustible derramado, para retomar con dos vueltas más a toda velocidad, en donde Heim aceleró su unidad dejando detrás a sus más cercanos perseguidores y coronándose como el mejor de la temporada.

Un mecánico de Frankie Muniz, revisa sus neumáticos durante la

Prueba final en Phoenix

La tradicional cita de cada año continúa este sábado, con las prácticas de la Nascar Cup, que habrán de definir la parrilla de salida de este domingo en el magno evento, donde William Byron, Kyle Larson, Chase Briscoe y la leyenda, Denny Hamlin, buscarán quedarse con el Campeonato Nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui