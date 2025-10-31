Hirving 'Chucky' Lozano volverá a la MLS, luego de cumplir la sanción con el San Diego FC

San Diego, Estados Unidos.- Luego de varias semanas de incertidumbre, se reveló que el delantero mexicano, Hirving Lozano, volverá a ser considerado por su entrenador y será convocado con el San Diego FC para los juegos de playoffs de la MLS. El 'Chucky' se había perdido los últimos cuatro partidos de la liga estadounidense, luego de haber protagonizado una fuerte discusión con su director técnico.

El hecho se suscitó en el medio tiempo del juego entre el San Diego FC y el Houston Dynamo; el seleccionado nacional fue notificado de que sería sustituido, lo cual causó una fuerte molestia en él y terminó peleando con su entrenador. Luego de que el jugador regresara del parón por la fecha FIFA, fue sacado del equipo para las últimas dos jornadas de la MLS y en el inicio de los playoffs 2025.

Hace un par de días, el delantero rompió el silencio y emitió un comunicado en sus redes sociales; según lo expresado por el mismo jugador, la discusión se originó por sus ganas de seguir en el campo apoyando al equipo y pidió disculpas a sus compañeros, pero en especial a su entrenador.

Luego de que el San Diego FC jugara el primer encuentro de la postemporada sin contar con el mexicano, se le cuestionó a Mikey Varas sobre la continuidad del 'Chucky' con el equipo. El entrenador adelantó que viajará con el resto del grupo y estará disponible para el duelo del sábado, 1 de noviembre. "Basándonos en todo lo que hemos visto, viajará a Portland y saldrá desde el banquillo", comentó.

El técnico aseguró que le brindará una segunda oportunidad, debido a que el mexicano ha demostrado que está trabajando para que estas acciones no vuelvan a ocurrir, además de que se ha mostrado arrepentido por el lamentable hecho. "Simplemente que quiere formar parte del grupo, que es lo más importante, demostrar con tus acciones que quieres formar parte del grupo".

El San Diego FC sostendrá su segundo partido de los playoffs, de nueva cuenta contra el Portland FC, a quien ha enfrentado en dos fines de semana de manera consecutiva, pues fue el último rival de la temporada regular. El equipo californiano lidera la eliminatoria, pues logró la victoria en el primer partido de la postemporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui