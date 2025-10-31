LAMP: Lanzador ligamayorista mexicano llega a los Cañeros de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Los Cañeros de Los Mochis suman calidad a su bullpen, pues el jueves por la tarde, la directiva del club anunció que uno de los lanzadores mexicanos más destacados de los últimos años se integrará al roster.

Se trata del exligamayorista Daniel Duarte, quien viene a darlo todo en lo que será su sexta participación con la nación verde. El sonorense ya se integró a los entrenamientos y estará listo para ver actividad este fin de semana, en la serie que tendrán en casa ante Tucson.

Duarte llegó a Cañeros en el 2018 y se convirtió en una de las figuras del plantel. Con sus potentes rectas y buen repertorio de lanzamientos, llamó la atención de los Cincinnati Reds, quienes le dieron la oportunidad de debutar en las Grandes Ligas en 2022.

¡De vuelta en casa! uD83DuDCA5

Daniel Duarte regresa al Green Power para poner su calidad en la lomita. uD83DuDD25 Bienvenido otra vez, Dany uD83DuDC9A pic.twitter.com/z7xBbyPlsm — Cañeros de Los Mochis (@verdesxsiempre) October 31, 2025

Ese mismo año fue parte de los jugadores de Cañeros que lograron levantar el trofeo en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, mientras que en el 2023 tuvo más regularidad en las mayores, teniendo participación en 31 juegos y dejando una efectividad de 3.69.

En el 2024 fue cambiado a Minnesota, pero no pudo lucir en la lomita, debido a una lesión que requirió de cirugía. Ahora ya con los ánimos renovados, el mexicano espera ser una pieza fundamental en el bullpen de Cañeros. "He trabajado fuerte todo el tiempo que he estado en la rehabilitación; ya estaba a punto de pichar, pero el doctor decidió darme un poco más de tiempo para recuperarme al cien por ciento y, gracias a Dios, terminé sano", comentó.

"La semana pasada tuve juegos de preparación donde mis lanzamientos fueron buenos, la velocidad estaba ahí y, pues, lo más importante, que me sentí muy bien, que la salud ahí está", afirmó el pelotero en entrevista para el club.

DUARTE DEBUTARÁ CON CAÑEROS



Daniel DuarteuD83CuDDF2uD83CuDDFD tendrá acción con @verdesxsiempre luego de dos temporadas sin poder lanzar en @MLB por lesión.



El derecho busca estar en forma para regresar a Grandes Ligas en el 2026. pic.twitter.com/Nhj4EtukwS — Miguel Lugo (@_MiguelLugo) October 31, 2025

Debido al gran arranque que lleva Cañeros y la sólida base de peloteros que hay en el roster, Duarte confía en que puedan hacer grandes cosas este año. "El equipo se ha visto muy bien, la verdad que la unión ha sido, yo creo, lo más importante… Es lo que he visto en estos juegos que van y la meta es la misma que todos los años, que es el campeonato, y trabajar, dar el cien por ciento cada vez que salimos al campo y portamos la camiseta; Dios dirá si se logra ese objetivo, pero de parte de nosotros dar el cien cada que salimos al terreno", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui