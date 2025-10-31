Los Yaquis meten miedo; vencen a Tomateros y ya son líderes de la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- Víctor Mendoza bateó de 3-3 y remolcó par de anotaciones para encabezar la ofensiva de los Yaquis y Obregón inició con una victoria de 6-2 su visita a los Tomateros de Culiacán.

Con este resultado, la Tribu cajemense se trepó al liderato de la campaña 2025-26 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, al aprovechar la derrota de los Naranjeros de Hermosillo a manos de los Charros de Jalisco.

PG Orlando Lara

PP Pedro Reyes

SV Efraín Contreras



Fueron los visitantes quienes anotaron la de la quiniela en la misma primera entrada, donde Riley Unroe conectó doblete con uno fuera y enseguida anotó con sencillo al prado izquierdo del exguinda Sebastián Elizalde.

Yaquis aumentaron la ventaja en el quinto capítulo y de nueva cuenta fue Elizalde el productor de la carrera. Allen Córdoba abrió con sencillo y llegó a tercera cuando Unroe se sacrificó y quedó quieto en primera con error del lanzador Pedro Reyes. Luego, el 'Tano' respondió con rodado a segunda que permitió al panameño descolgarse a la registradora con el 2-0.

Orlando Lara es el primero con tres victorias

Pero en el fondo de ese mismo episodio, Tomateros descontaron una carrera con el primer cuadrangular en la campaña de Joey Meneses, un cañonazo por todo el jardín izquierdo, ya con dos fuera.

Sin embargo, Obregón volvió a la carga y se despegó con tres anotaciones en la séptima, aprovechando una serie de errores de la defensiva culichi. Córdoba pegó de hit, Elizalde recibió base por bolas y Roberto Valenzuela congestionó las almohadillas con otro sencillo; Víctor Mendoza siguió con base por bolas para producir de 'caballito'. Enseguida, Andrew Navigato roleteó a tercera, donde Brady Whalen tiró a segunda para sacar a la 'Chule', pero Ichiro Cano tiró mal a primera al buscar la doble matanza, lo que permitió a Elizalde y Valenzuela anotar.

La 'Chule' volvió a producir en la apertura de la novena entrada, donde conectó sencillo que envió al plato a Unroe. Orlando Martínez con cuadrangular recortó la distancia para los Tomateros en el fondo del noveno inning, pero ya no les alcanzó.

Orlando Lara (3-0) salió después de cinco entradas completas, con tres hits y una carrera; recetó cuatro ponches y dio una base por bolas. Efraín Contreras se apuntó el salvamento (3). Pedro Reyes (0-2) fue el derrotado con siete hits y par de anotaciones en cuatro capítulos completos, un ponche y dos bases bolas. Para el sábado, en el segundo encuentro de la serie el lanzador anunciado por el alto mando cajemense es el cubano Odrisamer Despaigne (2-1.2.38 ERA).

