Miguel 'Piojo' Herrera 'pelea' con directivo; su puesto con la Selección de Costa Rica se pone en riesgo

Ciudad de México.- El polémico entrenador mexicano, Miguel Herrera, protagonizó otro momento tenso en su carrera, pues se supo que ha tenido varios roces con un directivo del Comité Ejecutivo de la Federación de Costa Rica. El 'Piojo' ha tenido un mal desempeño en los últimos meses al mando de la Selección de Costa Rica; luego de un exitoso paso por la Copa de Oro, los 'ticos' están cerca de quedar eliminados en la clasificación para el Mundial 2026.

Este no sería el primer altercado en la carrera de Herrera, pues desde que era jugador, se caracterizó por un carácter volátil, protagonizando varias peleas, que le terminaron privando de jugar su única Copa del Mundo. De igual manera, su destitución como entrenador de la Selección Mexicana llegó luego de una lamentable agresión al narrador Christian Martinoli, luego de fuertes críticas por el bajo nivel del 'Tricolor'.

El nuevo rival del 'Piojo' es Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación de Costa Rica. La disputa comenzó luego de que Vargas cuestionara las decisiones de Herrera, sobre todo en el encuentro que ganaban por dos anotaciones y terminaron empatando a tres anotaciones ante Haití.

El presidente del equipo brumoso aseguró que estará presente en todos los partidos de la Selección de Costa Rica, aunque no viajará con el grupo, para compartir el menor tiempo posible con el problemático entrenador. "Con la Federación todo bien, pero no viajaré con la Selección Nacional porque tendría que hacerlo con este señor. Voy a ir con mi familia a apoyar a la Sele, porque soy proselección y creo que es el partido más importante".

Yo viajaba con la Selección y hablaba bastante con él. Nunca me esperé lo que dijo y eso me molestó. Por eso prefiero evitar viajar con la Selección, para que no se genere ningún otro problema. Ahí lo dejo, por mi parte".

“Los 9 equipos restantes nos vemos sumamente perjudicados”, se quejó el gerente brumoso, a quien le molestó mucho que el técnico Miguel Herrera aceptara que Cartaginés no le llama la atención para convocarle jugadores.



Lo que originó la disputa fueron unos comentarios efectuados por Miguel Herrera sobre el Cartaginés, en los cuales habló sobre el mal rendimiento del equipo, lo cual no terminó por gustarle al presidente de dicho club. "Yo veo a Cartaginés y digo: ‘Ah, tienen una idea’. Y, de repente, llega otro partido y me pregunto: '¿Qué le pasó a este equipo?'".

