Naranjeros caen en el primero de la serie ante Charros y ceden la cima de la LAMP

Hermosillo, Sonora.- Naranjeros de Hermosillo inició la serie en Zapopan con una noche cuesta arriba frente a Charros de Jalisco, que tomó el control desde el cuarto inning y no lo soltó más en el primero de la serie disputada en el Estadio Panamericano.

Tras un arranque equilibrado entre los abridores Luis Payán y José Samayoa, Jalisco encontró espacio para golpear en el cierre del cuarto con el primero de dos rallies de cuatro carreras. El ataque inició con Bligh Madris recibiendo pasaporte y doble de terreno de Japhet Amador; luego Julián Ornelas pegó un batazo contra la barda del derecho para impulsar dos. José Juan Aguilar añadió una más con línea al mismo sector y Jared Serna cerró el ataque con sencillo productor.

JJ Aguilar conecta imparable ante Hermosillo



Hermosillo respondió en la quinta cuando Agustín Murillo abrió con hit y robo de base, seguido de un imparable al central de Edgar García que lo llevó al plato. Pero en la parte baja, Ornelas volvió a castigar con un contacto profundo al izquierdo para poner el 5-1.

Samayoa fue el pitcher derrotado

La visita tuvo su mejor oportunidad en la sexta al llenar las bases con Atondo, Calhoun y Murillo, pero Gerardo Carrillo frenó el intento dominando a Edson García con rola al short. El relevo sonorense mantuvo el juego estable hasta la octava, cuando Charros colocó corredores en posición de anotar sin outs. Un sacrificio de José Aguilar trajo la sexta y el relevo de José Albertos fue recibido por Jared Serna con triple productor de dos. Mateo Gil empujó otra con rola a las paradas cortas para el 9-1 definitivo.

Rally en ZapopanuD83DuDD25



Los @charrosbeisbol se van al frente tras fabricar cuatro carreras en el cierre del cuarto rollo.#LigaARCO? pic.twitter.com/attSm841vW — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 1, 2025



La victoria fue para Payán (1-0) quien lanzó cinco entradas y dos tercios, permitiendo solo cuatro imparables y una carrera; ponchó a siete bateadores de Hermosillo y regaló una sola base. Samayoa (0-1) cargó con el revés. Este sábado, Wilmer Ríos y Ronald Medrano están anunciados para el segundo de la serie.

Fuente: Tribuna del Yaqui