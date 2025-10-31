Naranjeros de Hermosillo, Yaquis de Obregón y Charros de Jalisco comparten la cima; standing de la LAMP

Hermosillo, Sonora.- La temporada regular de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2025-2026 marcha a pasos agigantados y, aunque han transcurrido 14 jornadas de la campaña, la diferencia entre la mayoría de los clubes es mínima, pues, del primer hasta el octavo club, hay solo tres juegos de distancia. Naranjeros de Hermosillo, Yaquis de Obregón y Charros de Jalisco comparten la primera posición, empatados con la misma foja.

Con marca de nueve victorias y cinco derrotas, Naranjeros permanece en la primera posición, pues a inicios de semana era el líder en solitario; el equipo de la capital sonorense viene de perder el 'Clásico de la LAMP' contra los Tomateros de Culiacán. Luego de dividir en los primeros dos encuentros de la serie, Hermosillo comenzó con un rally de cinco carreras en la primera entrada; tras varias volteretas en el marcador, la victoria terminó cargada para el equipo sinaloense.

Yaquis de Obregón se encuentra en la segunda posición, con el mismo récord que el otro club sonorense; 'La Tribu' ganó su segunda serie consecutiva, enfrentándose a los Cañeros de Los Mochis. La novena cajemense marchaba con cinco victorias consecutivas, hasta que cayeron ante los verdes en entradas extras; al igual que en las jornadas inaugurales, Assael Sánchez se convirtió en el héroe, impulsando la carrera de la diferencia en el onceavo episodio.

Charros de Jalisco mantiene la misma foja que los dos lugares anteriores, aunque los criterios de desempate los dejan relegados hasta el tercer puesto; el equipo jalisciense logró ganar su segunda serie de manera consecutiva, luego de vencer a los Venados de Mazatlán. El equipo del puerto le cortó una racha de cuatro victorias consecutivas a Charros, aunque poco les sirvió, pues terminaron perdiendo el tercer compromiso y siguen en el último puesto.

Luego de ganar la serie contra Hermosillo, Tomateros de Culiacán escaló al cuarto peldaño de la tabla, dejando marcha de ocho victorias y seis derrotas; el equipo culichi es seguido de cerca, pues está empatado en récord con Águilas de Mexicali y Cañeros de Los Mochis.

Standing completo de la LAMP 2025-2026 al 31 de octubre

Fuente: Tribuna del Yaqui