'Pato' O'Ward quiere un rol de protagonista; busca traer la IndyCar Series a México en el 2027

Ciudad de México.- El piloto mexicano, Patricio O'Ward, tiene en claro que es uno de los mayores embajadores para el automovilismo azteca. El regiomontano aseguró que seguirá en la lucha para que la IndyCar Series asigne una de sus fechas a México, marcando el regreso de la categoría al Autódromo Hermanos Rodríguez por primera ocasión desde hace 18 años, cuando se hacía llamar la 'Champ Car'.

'Pato' trabajó de manera ardua durante toda la temporada del 2025 para que la organización de la IndyCar le otorgara una carrera a México y, aunque en diversas ocasiones comentó que la carrera en el AHR era casi un hecho, a final de cuentas la idea quedó descartada. Según lo declarado por el propio presidente de la categoría, se optó por la resolución negativa, debido a que la carrera sería en las mismas fechas de la Copa del Mundo 2026, por lo que la logística se dificultaría.

#Deportes | ¡Confirmado! No habrá Gran Premio de la IndyCar en el Autódromo Hermanos Rodríguez en 2026 uD83CuDFC1uD83CuDFCE?https://t.co/kB21iJecDt — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 14, 2025

Según lo declarado al medio El Economista, Patricio considera que debe alcanzar un rol más grande dentro de la organización, ya que considera que no solo basta con ser el piloto representante del país para convertir la potencial llegada de la IndyCar en un evento llamativo. "Quiero estar involucrado porque el evento será bueno gracias a mí y no quiero que se oiga mal; no será por nadie más; siento que he ganado mi lugar. Espero que cuando llegue la oportunidad de correr aquí, seguramente estaré muy involucrado".

El regiomontano aseguró que la presencia de al menos un mexicano en este tipo de carreras es primordial, poniendo de ejemplo el Gran Premio de la Ciudad de México, el cual tuvo una menor afluencia al no contar con Sergio 'Checo' Pérez en la pista. "Yo estaba en la pista, 'Checo' no está corriendo y vi el autódromo vacío comparado al año pasado".

Nothing beats driving in front of the home crowd uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83EuDEF6#McLaren | #MexicoGP uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/d9fBkJxx4A — McLaren (@McLarenF1) October 24, 2025

De igual manera, 'Pato' habló sobre cuál es la oportunidad real para un salto a la Fórmula 1 en los próximos años; según lo comentado por el propio piloto, esta idea no es algo que le deslumbre, aunque entiende que si sigue perteneciendo a la escudería de McLaren, es porque a los jefes les gusta su desempeño.

Por último, el regiomontano destacó el reto especial que representó subirse al monoplaza en la FP1 del GP de la Ciudad de México, pues sufrió una intoxicación y, por momentos, se creía que no podría completar el plan de trabajo. "Desde la madrugada no dormí bien, andaba batallando toda la madrugada, pero encontré las fuerzas para hacerlo".

#Deportes | Verstappen y Leclerc siguen con gran ritmo; resultados de las prácticas del GP de la Ciudad de México uD83DuDCCBuD83CuDFCE?https://t.co/XGaKEHvre6 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui