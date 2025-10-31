Por tercer año consecutivo, la UFC realizaría un evento en la Arena Ciudad de México: Ya hay fecha

Ciudad de México.- Buenas noticias para los amantes de las Artes Marciales Mixtas en el país, ya que el mejor octágono del mundo, la UFC, tendrá una cartelera especial en México, durante el primer trimestre del próximo año.

De acuerdo al periodista Rodrigo del Campo de Claro Sports, la fecha sería el 28 de marzo del 2026, nuevamente en la Arena Ciudad de México, inmueble donde se han realizado las tres últimas veladas de la compañía de Dana White en territorio tricolor.

Nombres como la excampeona Alexa Grasso, la exretadora al título Irene Aldana, el popular 'Lazy Boy', el clasificado David Martínez y el capitalino Daniel Zellhuber se perfilan para encabezar el cartel en la capital del país.

Por otra parte, Brandon Moreno, quien ha estelarizado las dos últimas funciones en la Arena CDMX, se ve complicado que pueda unirse al elenco, ya que el 'Bebé Asesino' está programado para subir al octágono el próximo 6 de diciembre en el UFC 323 ante Tatsuro Taira.

Atención México uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Confirma @abushito que UFC vuelve a CDMX el 28 de marzo!! #UFCMexico pic.twitter.com/fyiBr8zDyS — MMA Latinoamérica (@ClubDeLasMMA) October 31, 2025

Mientras que otro de los queridos por la afición y exmonarca interino, Yair 'Pantera' Rodríguez, se encuentra fuera de actividad debido a una lesión y todavía se desconoce el tiempo que estará fuera.

Con esto, la fecha de marzo será la octava ocasión en que la fiesta de la UFC llegue a la Ciudad de México. La más reciente fue en marzo de este año, en el combate que estelarizaron Moreno y Erceg.

Guadalajara es una opción.

Pero ese no sería el único plan que tendría Dana White para México, ya que en el año entrante la UFC tendría como uno de sus principales objetivos celebrar 'Noche UFC' en territorio tapatío, principalmente en la nueva Arena de Guadalajara, Jalisco.

Y eso no es todo... Guadalajara se alista para vivir su primera función de UFC, con fecha tentativa para el 12 o 19 de septiembre, en pleno mes patrio uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83EuDD4A pic.twitter.com/gof3obWhwY — Claro Sports (@ClaroSports) October 31, 2025

Este año, la compañía anunció que por primera vez en su historia llevaría en septiembre un show enumerado a la 'Perla Tapatía', pero por problemas con la inauguración del inmueble, la función protagonizada por Diego Lopes y Jean Silva tuvo que ser trasladada a Texas, pero ahora, la arena ya no sería un problema, por lo que todo parece indicar que México tendrá dos eventos el siguiente año.

Fuente: Tribuna del Yaqui