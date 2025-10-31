Raptors se aprovechan de bajas de los Cavaliers para derrotarlos a domicilio

Cleveland, Estados Unidos.- Los Toronto Raptors aprovecharon muy bien las bajas por lesiones en las filas de los Cavaliers y encabezados por Jamison Battle, se apuntaron una victoria de 112-101 sobre Cleveland en el primer partido de la Copa de la NBA para ambos equipos el viernes por la noche.

Battle anotó 20 puntos, incluidos un par de triples que ayudaron a la escuadra canadiense a alejarse en los últimos dos minutos. Los Cavaliers, que no contaron con el escolta All-Star Donovan Mitchell y el pívot Jarrett Allen debido a lesiones, estaban a cuatro puntos cuando Battle encestó un triple con 1:07 por jugar y anotó otro medio minuto después para una ventaja de 108-98. Battle hizo sus siete tiros, seis de larga distancia.

4/4 for 12 in 12 mins? Battle hoopin’ styll uD83EuDD76uD83CuDFC0 https://t.co/sMalyQXKSB pic.twitter.com/gX59kywC1E — Toronto Raptors (@Raptors) November 1, 2025

Los Raptors también contaron con 20 puntos de RJ Barrett y Brandon Ingram, para detener una racha de cuatro derrotas consecutivas que siguió a una victoria en la apertura de la temporada. Toronto perdía por 10 puntos a mediados del tercer cuarto, pero volvió a ponerse al frente en el último minuto del cuarto con una canasta de Scottie Barnes, quien tuvo 14 puntos y 10 rebotes. Los Cavaliers volvieron a estar al frente a mediados del último cuarto cuando Battle le dio a los Raptors la ventaja definitiva con un triple.

Los Raptors sumaron su segunda victoria de la campaña

Evan Mobley anotó 29 puntos y D'Andre Hunter agregó 26 para los Cavaliers. Mitchell no jugó debido a una tensión en el tendón de la corva izquierda, y Allen estuvo fuera dos noches después de romperse el dedo anular de la mano izquierda en una derrota por 125-105 ante Boston. Jaylon Tyson anotó 18 puntos para Cleveland.

Pacers no ganan

En Indianápolis, Jalen Johnson anotó 22 puntos y capturó 13 rebotes, Nickeil Alexander-Walker metió 21 puntos y los Atlanta Hawks vencieron el viernes 128-108 a Indiana en la fase de grupos de la Copa de la NBA para mantener a los Pacers sin victorias esta temporada.

Pascal Siakam terminó con 18 puntos y cinco asistencias, mientras que Jarace Walker agregó 17 puntos para los Pacers (0-5), que están lidiando con una serie de lesiones,incluida la de su estelar Tyrese Halliburton.

Fuente: Tribuna del Yaqui