Sonorense se perfila como el jugador a seguir de los Jaguares en su debut en la LAMP

Tepic, Nayarit. - En ya 14 juegos disputados en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, los Jaguares de Nayarit han tenido un inicio de altibajos con una marca de siete victorias y siete descalabros, pero de ese todavía corto paso en su estreno de campaña, hay un pelotero que se está robando los reflectores y ese es Brandon Villarreal.

El sonorense fue el Jugador Más Valioso en la serie ante los Algodoneros de Guasave, ya que brilló con el madero en el gran paso de su club en El Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta. El también apodado como 'La Flecha' sobresalió específicamente en el tercer juego de la serie.

Brandon Villarreal vuelve de una lesión y lo hizo de gran manera, aportando con 4?? producidas.



¡Bien ahí, “Flecha”! uD83DuDE4CuD83CuDFF9#RugeNayarit uD83DuDD35uD83DuDC06 pic.twitter.com/eDsxtHMt2W — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) November 1, 2025

Brandon tuvo una noche de cuatro imparables en cinco turnos, con cuatro carreras anotadas y cuatro impulsadas, encabezando la ofensiva felina en una noche redonda para Jaguares de Nayarit, que contó también con un gran apoyo de la afición.

En entrevista para el equipo, Villarreal compartió su sentir tras su destacada actuación: "Un arranque un poco difícil, también de las piernas y de salud no me sentía al 100%, pero gracias a Dios me he venido sintiendo mejor estos dos juegos".

Con este desempeño, el sonorense mantiene promedio de bateo de .318 en la temporada, con siete imparables en 22 turnos, cinco carreras anotadas y cinco producidas, además de tres ponches, consolidándose como pieza clave en la ofensiva de los de Tepic, aportando velocidad, contacto y liderazgo dentro del terreno de juego.

"Yo tenía confianza en mí; sabía que estaba pasando por un momento difícil, pero algo iba a agarrar. Trabajando y ajustando detalles, se dieron las cosas", aseguró el cañonero que está dando de qué hablar en Nayarit.

Elevado de sacrificio de Brandon Villarreal y anota Carlos Sepúlveda en pisa y corre. uD83CuDFC3uD83DuDCA8#RugeNayarit uD83DuDD35uD83DuDC05 pic.twitter.com/rWPQDkglmF — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) October 30, 2025

Cabe destacar que nombres ya experimentados en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, como los de Jesús Castillo y Ricardo Valenzuela, también han levantado la mano a la ofensiva, llegando a tener marcas personales en la actual campaña.

Este fin de semana los Jaguares de Nayarit visitarán por primera vez el Nido de los Águilas de Mexicali, en una serie clave para poder dar el salto y meterse entre los cinco mejores equipos de la actual temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui