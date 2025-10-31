¿Terrence Crawford con rival definido? OMB revela el futuro de 'Bud' tras vencer al 'Canelo' Álvarez

Ciudad de México.- Tras rumores acerca de distintas probables peleas para Terrence Crawford, la Organización Mundial de Boxeo aclaró sobre lo que depara el futuro al campeón indiscutido de la división de los supermedianos. Desde que se hizo con las cuatro fajas de dicha categoría, ha habido varios boxeadores que se han ofrecido a pelear contra él, al igual que se especula que podría haber una revancha para Saúl 'Canelo' Álvarez.

La noche del 13 de septiembre, más de 70 mil aficionados se dieron cita en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos, para presenciar la que estaba pronosticada a ser la pelea del año, enfrentando a dos boxeadores de tan diferente estilo. Al final de cuentas, las tarjetas terminaron beneficiando a Crawford de manera unánime, otorgándole los cuatro cinturones de la división de los supermedianos.

De manera inmediata, surgieron varias propuestas para sus siguientes peleas, ya que, al ser el boxeador de moda, todos quieren firmar un combate contra él. Uno de los primeros púgiles en postularse fue Janibek Alimkhanuly, quien cuenta con el campeonato de la OMB y FIB en el peso mediano, siendo esta categoría la única que no ha podido conquistar 'Bud'; mediante sus redes sociales, Alimkhanuly aseguró que ese combate es uno de los más esperados por la afición.

En la Convención de la OMB, la cual es presidida por Gustavo Olivieri, se tocó el tema sobre el futuro de la división de las 168 libras; Olivieri confirmó que el 'Canelo' Álvarez permanecerá en dicha división, una vez finalice su recuperación. De igual manera, añadió que Crawford no tendrá rival mandatorio por el momento, esto debido a que el primero en la lista es el púgil mexicano.

El presidente de la OMB precisó que, gracias a la amplia trayectoria que ha establecido Crawford con el paso de los años, le darán un tiempo considerable para que analice los probables rivales y tome la decisión. Terrence podría permanecer en la división y hacer una defensa de los campeonatos, o puede renunciar a ellos y buscar el campeonato indiscutido en la división de los supermedianos.

En caso de que Terrence Crawford opte por permanecer en las 168 libras, es factible que en la segunda mitad del 2026 se pueda tener la revancha contra el 'Canelo', una vez que el jalisciense finalice su recuperación, luego de la intervención quirúrgica que tuvo en su brazo.

