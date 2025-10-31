Toronto Blue Jays vs Los Angeles Dodgers; dónde ver EN VIVO el juego 6 de la Serie Mundial en México

Toronto, Canadá.- Una sola victoria separa a los Blue Jays de su tercer título de Serie Mundial y lo podrían hacer ante su gente, pues el Clásico de Otoño se trasladó hasta Toronto para celebrar su juego 6, aunque no es una misión sencilla, pues deberán vencer por segunda jornada consecutiva a Los Angeles Dodgers. A pesar de que tienen la ventaja de jugar en casa, los Azulejos se enfrentarán de nueva cuenta a un lanzador que maniató su ofensiva.

En el juego 5 de la Serie Mundial 2025, los Blue Jays silenciaron al Dodger Stadium desde el inicio del encuentro, pues en los primeros tres envíos al plato, por parte de Blake Snell, conectaron dos batazos que les dieron la ventaja en el marcador. Davis Schneider y Vladimir Guerrero Jr. inauguraron el marcador, el cual finalizó al son de seis anotaciones por una, en favor de los visitantes.

Davis Schneider and Vladimir Guerrero Jr. came out swingin'

A pesar del despliegue ofensivo por parte de los Blue Jays, la estrella del juego fue Trey Yesavage; el novato lanzador se quedó con la victoria, luego de siete entradas, en las cuales solo permitió un imparable y admitió una carrera. El derecho de 22 años impuso una marca con sus 12 ponches, pues se convirtió en la cantidad más alta para un debutante en la historia de la Serie Mundial.

Trey Yesavage was drafted just 15 months ago by the Toronto Blue Jays



Here's a list of records set by the 22 year old:

A pesar de regresar con ventaja en la serie, Toronto deberá permanecer con mesura, pues se enfrentarán a un lanzador que ya vieron en el Clásico de Otoño y les lanzó la ruta completa. El abridor por parte de los Dodgers será Yoshinobu Yamamoto, quien tendrá su segunda apertura en la Serie Mundial; el nipón se encargó de lanzar el juego tres, trabajando en los nueve capítulos con solo cuatro imparables y una anotación recibida.

Kevin Gausman tendrá otra oportunidad en la instancia final y, aunque en su aparición anterior no lo hizo del todo mal, no pudo ser respaldado por la ofensiva de Toronto; el derecho fue el perdedor del juego 3, con seis entradas y dos tercios de trabajo, permitiendo cuatro imparables, entre ellos, dos cuadrangulares y tres carreras limpias.

Horarios para el juego 6 de la Serie Mundial 2025 de MLB

Estadio: Rogers Centre, Toronto, Canadá

Fecha: Viernes 31 de octubre

Horario: 18:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: ESPN/FOX/Imagen TV/Caliente TV/Disney+

Los Dodgers tendrán que ir contra las estadísticas si quieren remontar el Clásico de Otoño, ya que Toronto mantiene un paso imbatible en el Rogers Centre; en temporada regular y lo que va de postemporada, los Blue Jays no han perdido dos juegos consecutivos jugando en casa, cosa que tendrá que ser cambiada por Los Ángeles si aspiran al bicampeonato. Aunado a eso, es probable que los locales cuenten con George Springer de regreso, luego de perderse un par de encuentros por un problema muscular.

