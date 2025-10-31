Yaquis de Obregón visita a Tomateros de Culiacán; 'La Tribu' busca su primer serie fuera de casa

Culiacán, Sinaloa. La serie más interesante en las actividades del fin de semana en la Liga Arco Mexicana del Pacífico será en tierras sinaloenses, cuando Yaquis de Obregón se enfrente por primera ocasión en la temporada 2025-2026 a Tomateros de Culiacán. 'La Tribu' buscará ganar su primera serie fuera del Estadio Yaquis, pues todas las que ha ganado han sido en tierras cajemenses.

El conjunto sonorense mantenía paso perfecto en el rol regular dentro del Estadio Yaquis, hasta perder el tercer juego contra Cañeros de Los Mochis; los dirigidos por Gabe Álvarez mantenían récord de ocho victorias consecutivas en el recinto, a pesar de haber jugado una serie en calidad de visitantes administrativos. Comenzaron la temporada regular barriendo a Venados de Mazatlán, luego hicieron lo propio contra el Tucson Baseball Team y fracasaron en el intento de limpia ante Mochis.

Los Yaquis de Obregón son uno de los mejores equipos en lo que va de temporada, pues se ubican en las primeras posiciones colectivas en el circuito; el equipo cajemense marcha en el cuarto lugar del ranking de bateo colectivo, además de estar entre los que más conectan imparables. Con el guante también han marchado de gran manera, pues con ocho errores cometidos, son la tercera mejor defensiva; de igual manera, son el segundo lugar en efectividad colectiva, solo por detrás de Cañeros.

Tomateros de Culiacán sigue de cerca a 'La Tribu', ya que se encuentran en la cuarta posición, a un juego de diferencia de Yaquis; los sinaloenses marchan con récord de ocho victorias y seis derrotas y vienen con un gran momento anímico, pues vencieron a Naranjeros de Hermosillo en el Clásico Sonorense.

Luego de dividir resultados en los primeros dos encuentros de la serie, los guindas se terminaron quedando con la victoria en el Estadio Fernando Valenzuela, en un marcador lleno de volteretas. El héroe para Tomateros fue Luis Verdugo, quien conectó un triple para enviar a la registradora a Fernando Villegas, con la carrera que fue la diferencia en el marcador.

Gabe Álvarez anunció los lanzadores elegidos para iniciar los tres encuentros en tierras sinaloenses; el primer compromiso estará a cargo de Orlando Lara, mientras que Odrisamer Despaigne abrirá el segundo encuentro y Vladimir Gutiérrez subirá a la loma en el tercero de la serie por Yaquis. Tomateros designó como abridores a Pedro Reyes, Aldo Montes y Manny Barreda.

Fuente: Tribuna del Yaqui