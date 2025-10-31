Yaquis de Obregón vs Tomateros de Culiacán; dónde ver EN VIVO el juego 1 de la 'Tribu' en la LAMP

Culiacán, Sinaloa.- Luego de ganar dos series de manera consecutiva, Yaquis de Obregón visitará a los Tomateros de Culiacán para buscar seguir por la senda del triunfo, en una de las series más llamativas del fin de semana en la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Será la primera ocasión que ambas escuadras se enfrenten durante la temporada 2025-2026, aunque sus duelos son muy esperados por las aficiones, pues siempre presentan los rosters más competitivos de todo el circuito.

Los dos clubes marchan de manera similar en la actual campaña, ubicándose en la parte alta del standing; los Yaquis se encuentran empatados en el primer lugar con los Naranjeros de Hermosillo, aunque, por los criterios de desempate, se ubican en el segundo peldaño de la tabla. Los 'Guindas' marchan en la cuarta posición, aunque a solo un juego de diferencia de los líderes, denotando la apretada pelea en el standing de la LAMP.

Standing de la LAMP al 31 de octubre

Yaquis de Obregón viene de ganarle la serie a Cañeros de Los Mochis, aunque estos le cortaron una racha de cinco victorias consecutivas; 'La Tribu' buscó la barrida, luego de ganar los primeros dos compromisos, pero el equipo sinaloense logró imponerse en entradas extras. Con esta derrota para Obregón, pierden el paso perfecto en el Estadio Yaquis en rol regular, pues quitando la jornada inaugural, acumulaban ocho victorias sin descalabro en casa.

Por su parte, los Tomateros vienen de ganarle la serie a los Naranjeros, con un apretado duelo que tuvo varias volteretas en el marcador; ambas escuadras llegaron al tercer compromiso con la navaja entre los dientes, luego de dividir resultados en los primeros juegos. Luis Verdugo se vistió de héroe para los sinaloenses, pues fue el responsable de impulsar la carrera de la diferencia, al conectar un triple en la apertura del octavo capítulo.

Horarios para el Yaquis de Obregón vs. Tomateros de Culiacán de la LAMP 2025-2026

Estadio: Estadio Tomateros, Culiacán, Sinaloa

Fecha: Viernes, 31 de octubre

Horario: 20:05 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TVC Deportes 2/YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico

El abridor para el primero de la serie por parte de 'La Tribu' será Orlando Lara, quien busca mantener el paso perfecto en la temporada, pues marcha con récord de dos victorias sin descalabros, con efectividad de 6.30. Pedro Reyes será el inicialista por parte de Culiacán, buscando su primer triunfo del año.

