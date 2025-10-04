Detroit Tigers sorprende a Seattle en entradas extras para tomar ventaja en los playoffs

Seattle, Estados Unidos.- Los Detroit Tigers rompieron quinielas, pues ganaron el primer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana contra los Seattle Mariners 3-2 en el T-Mobile Park. Los ‘Felinos’ recurrieron a 11 entradas para sorprender a los campeones del Oeste en el joven circuito.

El juego fue un auténtico duelo de lanzadores, por un lado George Kirby y por el otro Troy Melton; tuvo que llegar Julio Rodríguez para abrir la pizarra en la cuarta entrada con un jonrón solitario en el jardín central y así poner a soñar a toda la afición de Seattle, que anhela ver a su equipo en una Serie Mundial.

Pero el gusto duró poco, ya que Kerry Carpenter le dio la vuelta al juego en la parte alta de la quinta con un metrallazo de dos carreras al llevarse a Parker Meadows de las colchonillas. El propio Rodríguez se encargó de igualar las acciones en la sexta con sencillo.

Con el marcador igualado a dos carreras por equipo, los lanzadores se mantuvieron a tope, incluido el taponero mexicano Andrés Muñoz, quien no tuvo problemas en la novena entrada al retirar a los tres peloteros que enfrentó. Finalmente, la carrera del triunfo llegó cuando Zach McKinstry pegó un sencillo hacia el jardín central, sellando el resultado y tomando ventaja en el primer Juego de la Serie Mundial de la Liga Americana en las Grandes Ligas.

Cabe destacar que, a diferencia de lo que ocurre durante la temporada regular, no hay un corredor automático en la segunda base para comenzar entradas adicionales cuando se trata de una serie de playoffs.

Ahora, después de ganar su Serie de Comodines en el decisivo Juego 3 contra el campeón de la división Cleveland Guardians, los Tigres pueden tomar una ventaja dominante de 2-0 en este enfrentamiento al mejor de cinco contra el campeón de la División Oeste Seattle, con el as dominante Tarik Skubal programado para subir al montículo el domingo.

