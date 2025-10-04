"El más grande que he visto" Shakur Stevenson elogia a Saúl 'Canelo' Álvarez

Ciudad de México.- A pesar de la reciente derrota que sufrió el pugilista mexicano, Saúl 'Canelo' Álvarez, sigue recibiendo elogios y aún se encuentra considerado dentro de la élite del deporte mundial; el también boxeador y campeón mundial, Shakur Stevenson comentó que el 'Canelo' es el deportista mexicano más grande de la historia y considera que la afición ha sido injusta con él, ya que piensa que es infravalorado.

El pugilista jalisciense se enfrentó a Terrence Crawford la noche del 13 de septiembre; más de 70 mil personas se dieron cita en el Allegiant Stadium para presenciar el compromiso en el que 'Canelo' puso en juego su campeonato indiscutido de los pesos supermedianos. A pesar de no ser el favorito, el boxeador estadounidense dominó la pelea, lo que se vio reflejado en las tarjetas, pues se quedó con la victoria por decisión unánime.

En una entrevista para el portal Ring Champs, Shakur Stevenson destacó que el nivel que mantiene Álvarez Barragán es para permanecer en la élite del boxeo y considera que es uno de los deportistas más infravalorados en la actualidad. "Canelo está ahí arriba con los mejores en la historia, está infravalorado, mucha gente habla mucho; creo que es el mexicano más grande que he visto", comentó el boxeador.

“Canelo está ahí arriba con los mejores en la historia, está infravalorado. Casi no ves a Canelo recibir golpes en las peleas. Su defensa es tan buena que siempre sabe cómo mantener las manos arriba. Creo que es el mexicano más grande que he visto”.



? Shakur Stevenson pic.twitter.com/KyGREl11PT — Izquierdazo Boxeo (@IzquierdazoBox) October 3, 2025

El actual campeón en peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo, que mantiene un récord invicto en el deporte profesional, destacó la defensa que tiene el mexicano y considera que es por eso que la gente demerita su trabajo. "Oh, su quijada es muy buena", pero casi no ves a Canelo recibir golpes en las peleas. Su defensa es tan buena que siempre sabe cómo mantener las manos arriba".

Muchos cuestionaron el nivel mostrado por el púgil mexicano, pues consideraban que sus mejores años habrían terminado y había llegado el tiempo de retirarse, luego de haber perdido sus cuatro fajas que lo acreditaban como campeón mundial. Con el pasar de los días, se supo que Álvarez tuvo una lesión durante la preparación para su pelea con Crawford, lo que pudo haber afectado su nivel, por lo que fue sometido a una operación y estará fuera del deporte hasta mayo del 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui