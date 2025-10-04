El máximo goleador en la historia de Chivas es arrestado por presunto abuso sexual contra una menor

Guadalajara, Jalisco.- El máximo goleador en la historia de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Omar Bravo, se encuentra con problemas con la ley, pues este sábado 4 de octubre se dio a conocer que el exjugador fue detenido por autoridades tapatías acusado por presunto abuso sexual a una menor.

Elementos de la policía de investigación que forman parte de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia, fueron los que lograron capturar al también exgoleador de la Selección Mexicana.

Lo anterior fue confirmado por la Fiscalía de Jalisco mediante un comunicado. "Por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado, elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia, lograron capturar a un hombre".

¿Recuerdan a Omar Bravo, el exjugador de las Chivas?



Policías de Investigación lo detuvieron en Zapopan por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado.



Más en https://t.co/BjdELZkX5p pic.twitter.com/iffyXGeFny — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 5, 2025

"Luego de la denuncia presentada, esta Representación Social integró una consistente carpeta de investigación con la que se pudo obtener una orden de aprehensión en contra del señalado, a través del Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Distrito Judicial. En las próximas horas, Omar 'N' será puesto a disposición del juzgado que le decretó el mandato judicial", se lee en el comunicado de la fiscalía.

Ahora Omar 'N' será puesto a disposición de un juez correspondiente, quien será el encargado de dictaminar la situación legal del nacido en Los Mochis y que en su momento fue uno de los mejores jugadores que tuvo el futbol mexicano.

“De las investigaciones se desprende que el señalado habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses; se presume que anteriormente habría cometido acciones similares. La Fiscalía del Estado reitera que continuará con las investigaciones necesarias para esclarecer estos hechos, con un firme compromiso de procurar la justicia para las infancias y adolescencias de Jalisco”, detalló la fiscalía.

OMAR “N” DETENIDO EN ZAPOPANuD83DuDCF0uD83DuDEA8



Autoridades estatales informaron sobre la aprehensión del ex futbolista de Chivas, durante la tarde de este sábado en un operativo en el centro del municipio, luego de ser acusado por presunto a*us0 de menores en los últimos meses.



La Fiscalía… pic.twitter.com/Wx31v4hunS — Claro Sports (@ClaroSports) October 5, 2025

Cabe destacar que Omar Bravo jugó en Chivas del 2001 al 2008 en su primera etapa y posteriormente del 2014 al 2016, donde terminó por ser el máximo goleador en la historia del conjunto rojiblanco. El señalado también militó en Cruz Azul, Atlas y en el Deportivo La Coruña.

Fuente: Tribuna del Yaqui