Fernando Gago explota contra la prensa tras la derrota del Necaxa ante el Pachuca

Aguascalientes, Aguascalientes.- Los Rayos del Necaxa se encuentran atravesando un momento complicado en el Apertura 2025, pues en las 12 jornadas que se han disputado, solo han podido obtener un par de triunfos, lo que los relega a las últimas posiciones en la tabla; en su compromiso más reciente, el conjunto hidrocálido sufrió otra derrota y la frustración en el club es tan evidente que el entrenador, Fernando Gago, explotó en la conferencia de prensa.

El Necaxa se medía contra los Tuzos del Pachuca, quienes han tenido un desempeño aceptable y actualmente se encuentran peleando entre los puestos para entrar a la Liguilla; a pesar de haber sido locales, los Rayos fueron dominados de inicio a fin y solo bastó una anotación de Luis Quiñones al minuto 34 para sumar una nueva derrota en su haber y caer hasta la posición 16, solo por arriba de los Gallos Blancos del Querétaro y el Puebla.

Gago, que no ha tenido la mejor relación con la prensa mexicana luego de su polémica salida de Chivas del Guadalajara para emigrar al futbol argentino, comenzó la conferencia aceptando la responsabilidad sobre el mal momento que pasa el club; luego de un par de preguntas, un reportero le cuestionó sobre cuáles fueron los términos de su salida de Boca Juniors, lo que pareció no gustarle al entrenador sudamericano.

Sí, perdí un clásico, 70 % de puntos de resultados, hay estadística, no te estoy mintiendo. Muchísimo trabajo. Es muy fácil hablar sobre el resultado. Sí. He jugado en toda mi carrera más de 50, 60 o 70 torneos. Gané 17. Me lesioné cinco veces. Sí, un fracasado, porque gané 17 de 70".

Fernando continuó relatando que en su experiencia, no siempre el mejor equipo es el que gana, mientras sus respuestas fueron subiendo de tono. Luego de comparar el rendimiento de varios equipos como el América, Cruz Azul y el Toluca en los años recientes, el argentino se quedó en silencio por un momento, antes de dar un manotazo en la mesa y retirarse sin decir nada de la sala de prensa.

Los Rayos del Necaxa han tenido uno de sus peores años en la historia del club; son el segundo peor equipo de la Liga MX en ofensiva y defensiva, pues solo han anotado 11 goles contrarrestados con los 22 que han recibido, además de que solo han logrado dos victorias en 12 juegos y han conseguido 9 de 36 puntos posibles.

Fuente: Tribuna del Yaqui